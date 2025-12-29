Language
    इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद घर से फरार किशाेरी, अलीगढ़ में मिली मुजफ्फरनगर की लड़की; मामी की बेटी लापता

    By Jitendra Pandey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, लोधा। इंस्टाग्राम पर एक किशोर की दूसरे संप्रदाय के बीच दोस्ती। रोजाना इंस्टाग्राम पर चैटिंग के जरिए बातचीत का सिलसिला प्यार में इस तरह बदल गया कि नाबालिग किशोरी अपनी मामी की नाबालिग बेटी को लेकर अपने प्रेमी से मिलने सीधे अलीगढ़ आ गई। पुलिस ने नंबर की लोकेशन ट्रेस कर किशोरी को बरामद किया है। लेकिन दूसरी किशोरी का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। मुजफ्फरनगर पुलिस किशोरी से पूछताछ कर रही है।

    इंस्टाग्राम पर दोस्ती प्यार में बदली, मुजफ्फरनगर की किशोरी अलीगढ़ में मिली

    थाना रोरावर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोर की इंस्टाग्राम के जरिए मुजफ्फरनगर की 16 वर्षीय किशोरी से दोस्ती हुई। बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद किशोरी अपने साथ अपनी मामी की नाबालिग बेटी को लेकर जलालपुर पहुंच गई।किशोरी के लापता होने से परिजनों में हड़कंप मच गया।

    पुलिस ने लोकेशन की ट्रेस

    परिजन ने मुजफ्फरनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने तकनीकी सहायता लेते हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। किशोरी की लोकेशन अलीगढ़ के जलालपुर क्षेत्र में मिली। लोकेशन के आधार पर मुजफ्फरनगर पुलिस जलालपुर चौकी पहुंची। वहां से किशोर और एक किशोरी को बरामद किया गया।

    दूसरी नाबालिग किशोरी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बरामद किशोर और किशोरी को मुजफ्फरनगर पुलिस अपने साथ ले गई है।