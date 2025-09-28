भाकियू उपाध्यक्ष अब 'साइकिल पर सवार', छर्रा विधायक रवेंद्र पाल से उलझ कर आए थे सुर्खियों में

सपा विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर -1, नानऊ के बूथ अध्यक्षों व बूथ कमेटी की बैठक के दौरान पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने अशोक सिंह को विधानसभा क्षेत्र उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। साथ ही मनोनयन पत्र जारी किया।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। छर्रा व अकराबाद को तहसील बनाने की मांग को लेकर छर्रा विधायक रवेंद्र पाल से उलझ कर चर्चाओं में रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह सपा में शामिल हो गए हैं।

सपा में शामिल होने के बाद कही ये बात

उन्होंने कहा कि पार्टी पीडीए के साथ-साथ सर्व समाज के लोगों को सम्मान और हिस्सेदारी देने का हर स्तर पर काम करती है। बैठक नानऊ स्थित पंचायत घर पर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष विद्याराम यादव की अध्यक्षता हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन को गांव-गांव, बूथ से ब्लाक स्तर तक मजबूत करना प्राथमिकता है। विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर में बैठक की जाएंगीं। बैठक में जिला उपाध्यक्ष प्रमोद पुंडीर, तेजपाल सिंह धनगर, उमेश कुमार, डीके धनगर, रामेश्वर सिंह प्रधान, जितेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार, नीरज कुमार, रामचंद्र सिंह , विजय सिंह, शेरपाल सिंह, मलखान सिंह, बाबू सिंह, किशन लाल आदि मौजूद रहे।