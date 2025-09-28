Language
    भाकियू उपाध्यक्ष अब 'साइकिल पर सवार', छर्रा विधायक रवेंद्र पाल से उलझ कर आए थे सुर्खियों में

    By Santosh Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:41 AM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह जो पहले विवादों में रहे थे अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने उन्हें विधानसभा क्षेत्र उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। अशोक सिंह ने कहा कि सपा सर्व समाज को सम्मान देने के लिए काम कर रही है। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

    अशोक कुमार को जिम्मेदारी के रूप में पत्र सौंपती सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर साथ में अन्य कार्यकर्ता। सौ. सपा

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। छर्रा व अकराबाद को तहसील बनाने की मांग को लेकर छर्रा विधायक रवेंद्र पाल से उलझ कर चर्चाओं में रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह सपा में शामिल हो गए हैं।

    सपा विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर -1, नानऊ के बूथ अध्यक्षों व बूथ कमेटी की बैठक के दौरान पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने अशोक सिंह को विधानसभा क्षेत्र उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। साथ ही मनोनयन पत्र जारी किया।

    सपा में शामिल होने के बाद कही ये बात

    उन्होंने कहा कि पार्टी पीडीए के साथ-साथ सर्व समाज के लोगों को सम्मान और हिस्सेदारी देने का हर स्तर पर काम करती है। बैठक नानऊ स्थित पंचायत घर पर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष विद्याराम यादव की अध्यक्षता हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन को गांव-गांव, बूथ से ब्लाक स्तर तक मजबूत करना प्राथमिकता है। विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर में बैठक की जाएंगीं। बैठक में जिला उपाध्यक्ष प्रमोद पुंडीर, तेजपाल सिंह धनगर, उमेश कुमार, डीके धनगर, रामेश्वर सिंह प्रधान, जितेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार, नीरज कुमार, रामचंद्र सिंह , विजय सिंह, शेरपाल सिंह, मलखान सिंह, बाबू सिंह, किशन लाल आदि मौजूद रहे।