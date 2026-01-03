FSSAI फूड एनालिस्ट परीक्षा 8 मार्च 2026 को, 22 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। फूड सेफ्टी के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने फूड एनालिस्ट भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह परीक्षा आठ मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का उद्देश्य देशभर में फूड सेफ्टी की बढ़ती जरूरतों का पूरा करना है। इससे खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने परीक्षा को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश
एफएसएसएआई के अनुसार, इस भर्ती परीक्षा में 14 अलग-अलग विषयों से जुड़े अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इनमें केमिस्ट्री, डेयरी केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलाजी, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर साइंस जैसे विषय शामिल हैं। यूजी, पीजी या पीएचडी डिग्रीधारी अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। फूड एनालिस्ट की परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी।
यूजी, पीजी व पीएचडी डिग्रीधारी कर सकेंगे आवेदन, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं
पहले चरण में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (सीबीटी) होगी। लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भर्ती के लिए किसी प्रकार की आयु सीमा तय नहीं की गई है, जिससे सभी योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी।
प्रैक्टिकल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को एफएसएसएआई की ओर से दो महीने की विशेष फूड एनालिस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग का पूरा खर्च प्राधिकरण स्वयं उठाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने पर उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
इन क्षेत्रों में नौकरी के अवसर
फूड एनालिस्ट बनने के बाद अभ्यर्थी एफएसएसएआई, फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया, राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों, निजी फूड कंपनियों और लैब्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोगों के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) बनने का अवसर भी मिलता है।
आवेदन करते समय ध्यान रखें
आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को अपना विषय (डिसिप्लिन) सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। साथ ही, नाम, शैक्षणिक विवरण और प्रमाण पत्र सही ढंग से अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन करें और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी तैयारी शुरू करें।
