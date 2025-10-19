Language
    AMU में पहली बार मनाई गई दीपावली, दीपों से 'जय श्री राम' लिखकर बांटी मिठाइयां

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:20 PM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में पहली बार दीपावली मनाई गई। छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर दीये जलाए और 'जय श्री राम' लिखकर मिठाई बांटी। यह आयोजन सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बना। इस दौरान पुलिस तैनात रही।

    AMU में पहली बार मनाई गई दीपावली।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में रविवार को नई शुरुआत हुई। पहली बार दीपावली मनाई गई। हिंदू छात्रों का उत्साह देखते बना। अप्रवासी छात्र केंद्र (एनआरएससी) में दीपोत्सव किया गया। दीपकों से जयश्रीराम व एएमयू लिखा गया। त्योहार का प्रतीक दीपक की आकृति उकेरी गई। आतिशबाजी भी की गई। मिठाई बांट कर शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान पुलिस मौजूद रही।

    एएमयू में सामाजिक विज्ञान व जनसंचार विभाग के छात्र अखिल कौशल ने दीपोत्सव, आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ दीपावली मनाने की अनुमति मांगी थी। विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद छात्रों ने आयोजन भी शानदार किया। सुबह से ही तैयारी में विद्यार्थी जुट गए।

    यूनिवर्सिटी के किसी हाल में इस तरह का यह पहला आयोजन था। दीपोत्सव में प्राक्टर प्रो. एम वसीम अली शामिल हुए। उन्होंने छात्रों से मिठाई खाई। उनके अलावा दो थानों की पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं गई। कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति बाहरी लोगों नहीं थी।

    अखिल कौशल ने ही इसी हाल में होली मनाने की अनुमति ली थी। हिंदू छात्र होली भी जमकर खेले थे। छात्र नेता ने बताया कि हिंदू छात्रों की यह बड़ी कामयाबी है। यूनिवर्सिटी के इतिहास में इस तरह का यह पहला आयोजन हुआ है। प्राक्टर ने बताया कि आयोजन शांति पूर्वक संपन्न हो गया है।

