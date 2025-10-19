AMU में पहली बार मनाई गई दीपावली, दीपों से 'जय श्री राम' लिखकर बांटी मिठाइयां

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में रविवार को नई शुरुआत हुई। पहली बार दीपावली मनाई गई। हिंदू छात्रों का उत्साह देखते बना। अप्रवासी छात्र केंद्र (एनआरएससी) में दीपोत्सव किया गया। दीपकों से जयश्रीराम व एएमयू लिखा गया। त्योहार का प्रतीक दीपक की आकृति उकेरी गई। आतिशबाजी भी की गई। मिठाई बांट कर शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान पुलिस मौजूद रही।

एएमयू में सामाजिक विज्ञान व जनसंचार विभाग के छात्र अखिल कौशल ने दीपोत्सव, आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ दीपावली मनाने की अनुमति मांगी थी। विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद छात्रों ने आयोजन भी शानदार किया। सुबह से ही तैयारी में विद्यार्थी जुट गए।

यूनिवर्सिटी के किसी हाल में इस तरह का यह पहला आयोजन था। दीपोत्सव में प्राक्टर प्रो. एम वसीम अली शामिल हुए। उन्होंने छात्रों से मिठाई खाई। उनके अलावा दो थानों की पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं गई। कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति बाहरी लोगों नहीं थी।