तालानगरी में 4 करोड़ का अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र तैयार, आगजनी की घटनाओं पर तत्काल होगा एक्शन

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    त्याधुनिक अग्निशमन केंद्र।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। तालानगरी औद्योगिक क्षेत्र व इसके आसपास के क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण के उद्देश्य से बनाया जा रहा अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। करीब चार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस फायर स्टेशन का 92 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

    निर्माणदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा किए जा रहे कार्य में इन दिनों भवन की फिनिशिंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें प्लास्टर, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, विद्युत फिटिंग, फायर सेफ्टी से जुड़ी आंतरिक व्यवस्थाएं व अन्य साज-सज्जा के कार्य शामिल हैं। कार्य पूर्ण होते ही इसके संचालन के लिए तैयार कर लिया जाएगा।

    आवास विकास ने किया फायर स्टेशन का निर्माण, पिछले वर्ष अगस्त में थी शुरुआत

    तालानगरी जिले का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। यहां सैकड़ों छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, लेकिन लंबे समय तक इस क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र न होने के कारण किसी भी आगजनी की स्थिति में राहत कार्य में देरी होती थी। पूर्व में हुई कई घटनाओं में समय पर फायर ब्रिगेड न पहुंच पाने से भारी नुकसान हुआ था। मशीनें, कच्चा माल व तैयार उत्पाद जलकर राख हो गए थे। इससे उद्योगों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन के स्तर से तालानगरी में अलग अग्निशमन केंद्र की आवश्यकता महसूस की गई।

    शासन स्तर से इसके निर्माण के लिए राशि हो चुकी है जारी

    वर्ष 2021 में इस परियोजना को शासन से स्वीकृति मिली व निर्माण की जिम्मेदारी आवास एवं विकास परिषद को सौंपी गई। परिषद ने 23 अगस्त 2024 को निर्माण कार्य शुरू किया। यह अग्निशमन केंद्र दो मंजिला बनाया गया है। इसमें अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कार्यालय कक्ष, फायर ब्रिगेड वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग, उपकरण भंडारण कक्ष, कंट्रोल रूम व आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं।

    भवन का डिजाइन आधुनिक फायर सेफ्टी मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार केंद्र के शुरू होने से तालानगरी के साथ-साथ अतरौली, बरौली व आसपास के औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों में भी राहत कार्य तेजी से पहुंचाया जा सकेगा।


    जिले में अग्निशमन व्यवस्था का विस्तार


    फिलहाल जिले में सात अग्निशमन केंद्र हैं। इनमें गूलर रोड स्थित मुख्य फायर ब्रिगेड कार्यालय के अलावा तस्वीर महल, तालानगरी, अतरौली, गभाना, खैर व इगलास में एक-एक स्टेशन शामिल हैं। शासन से भविष्य में प्रत्येक ब्लाक में अग्निशमन केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पांच नए केंद्र प्रस्तावित हैं। इसके लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है।


    तालानगरी क्षेत्र में बन रहा यह अग्निशमन केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां चार करोड़ रुपये की लागत से यह भवन तैयार किया गया है। अगले दो सप्ताह में शेष फिनिशिंग कार्य पूरा कर इसे पूरी तरह संचालन योग्य बना दिया जाएगा। इससे औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को नया संबल मिलेगा। नवजोत वर्मा, अधिशासी अभियंता, आवास विकास परिषद

