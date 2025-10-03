जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रशासनिक ब्लॉक का माहौल शुक्रवार को अचानक गरमा गया, जब बीबीए के अभिषेक कुमार के नेतृत्व में 15–20 छात्र दोपहर 12 बजे मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए।

छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मांग की कि बीए, बीएससी, बीकॉम की तरह बीबीए/बीसीए द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं भी ओएमआर पैटर्न पर कराई जाएं।

करीब 40 मिनट तक विश्वविद्यालय गेट पर हंगामे का माहौल रहा। आखिरकार 12:40 बजे छात्रों का प्रतिनिधिमंडल परीक्षा नियंत्रक से मिला और ज्ञापन सौंपा।

परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि 29 सितम्बर 2025 को जारी आदेश के अनुसार बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और एलएलबी समेत सभी कोर्सों की द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं ओएमआर पैटर्न पर आयोजित कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन से मिले इस आश्वासन के बाद छात्र शांत हुए और संतुष्ट होकर अपने घर लौट गए।