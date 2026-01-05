Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'मैं प्यार नहीं करती, भारत लौट जाना बाबू', पाकिस्तान की सना रानी ने लाहौर के डिटेंशन सेंटर में बंद बादल को लिखा लेटर

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    अलीगढ़ के बादल बाबू बिना वीजा-पासपोर्ट के प्रेमिका सना रानी से मिलने पाकिस्तान पहुंचे थे। एक साल की सजा काटने के बाद जुर्माना न भरने पर वे लाहौर के डि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बिना वीजा-पासपोर्ट के सरहद पार कर प्रेमिका से मिलने पहुंचा बरला का बादल बाबू एक वर्ष की सजा काटने के बाद जुर्माना न भरने की वजह से लाहौर के डिटेंशन सेंटर में बंद है। उसने जेल में ही इस्लाम धर्म अपना लिया था। अब डिटेंशन सेंटर में नमाज भी पढ़ता है। उसकी प्रेमिका सना रानी काफी समय से घर से मां के साथ गायब है। अब उसने बादल को पत्र भेजा है।

    लिखा है, वह उससे प्यार नहीं करती है, भारत लौट जाना। उसके लिए संजोए गए सपनों को दिमाग से भुला दे। गांव खिटकारी के कृपाल सिंह का 22 वर्षीय बेटा बादल बाबू फेसबुक के जरिये हुए प्यार में पाकिस्तान की सना नाम की युवती से मिलने पहुंच गया था। उसे वहां की पुलिस ने पकड़ लिया था। अदालत ने उसे सजा सुनाई थी। एक वर्ष की सजा पूरी करने के बाद उसे पाकिस्तान में जेल से रिहा कर दिया गया।

    न्यायालय ने लगाया था पांच हजार का जुर्माना

    न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जिसे न भर पाने के चलते उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। वकील फियाज रामे ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से अनुमति के बाद गुरुवार को उससे मुलाकात की थी। वकील से बादल ने कहा था कि वह भारत लौटकर नहीं जाएगा। पाकिस्तान में ही रहेगा। वकील ने बताया कि बादल को यहां रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। चूंकि उस पर वीजा-पासपोर्ट नहीं है। उसे भारत भेजा जाएगा।

    सना रानी भी अपने घर बहाउद्दीन मंडी के गांव माउंग घर से मां के साथ गायब है। अनुमान है कि वह किसी रिश्तेदार के यहां गई होगी। फिलहाल सना ने डिटेंशन सेंटर में बंद बादल बाबू को पत्र भेजा है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने औपचारिकताएं पूरा करना शुरू कर दिया है। अभी बादल को भारत आने में 15 दिन से अधिक का समय लग सकता है।