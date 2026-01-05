'मैं प्यार नहीं करती, भारत लौट जाना बाबू', पाकिस्तान की सना रानी ने लाहौर के डिटेंशन सेंटर में बंद बादल को लिखा लेटर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बिना वीजा-पासपोर्ट के सरहद पार कर प्रेमिका से मिलने पहुंचा बरला का बादल बाबू एक वर्ष की सजा काटने के बाद जुर्माना न भरने की वजह से लाहौर के डिटेंशन सेंटर में बंद है। उसने जेल में ही इस्लाम धर्म अपना लिया था। अब डिटेंशन सेंटर में नमाज भी पढ़ता है। उसकी प्रेमिका सना रानी काफी समय से घर से मां के साथ गायब है। अब उसने बादल को पत्र भेजा है।

लिखा है, वह उससे प्यार नहीं करती है, भारत लौट जाना। उसके लिए संजोए गए सपनों को दिमाग से भुला दे। गांव खिटकारी के कृपाल सिंह का 22 वर्षीय बेटा बादल बाबू फेसबुक के जरिये हुए प्यार में पाकिस्तान की सना नाम की युवती से मिलने पहुंच गया था। उसे वहां की पुलिस ने पकड़ लिया था। अदालत ने उसे सजा सुनाई थी। एक वर्ष की सजा पूरी करने के बाद उसे पाकिस्तान में जेल से रिहा कर दिया गया।

न्यायालय ने लगाया था पांच हजार का जुर्माना न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जिसे न भर पाने के चलते उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। वकील फियाज रामे ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से अनुमति के बाद गुरुवार को उससे मुलाकात की थी। वकील से बादल ने कहा था कि वह भारत लौटकर नहीं जाएगा। पाकिस्तान में ही रहेगा। वकील ने बताया कि बादल को यहां रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। चूंकि उस पर वीजा-पासपोर्ट नहीं है। उसे भारत भेजा जाएगा।