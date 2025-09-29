लड़का-लड़की की फ्रेंडशिप से गुस्साए दोनों परिवारों ने एक-दूसरे को जमकर पीटा, मथुरा में पढ़ाई के दौरान हुई थी दोस्ती

मथुरा के एक बी-फार्मा कॉलेज में पढ़ रहे छात्र-छात्रा की दोस्ती परिवारों के बीच विवाद में बदल गई। पहले लड़की के परिवार ने लड़के को पीटा फिर लड़के के परिवार ने लड़की के पिता पर हमला किया। गांधी पार्क पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज किए हैं। लड़की के पिता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया जबकि लड़के ने बंधक बनाकर पीटने की शिकायत की।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । मथुरा के निजी कालेज में बी-फार्मा कर रहे युवक-युवती की दोस्ती ने स्वजन में खूब झगड़ा कराया। पहले लड़की पक्ष ने लड़के की पिटाई कर दी। बाद में युवक पक्ष ने लड़की के पिता की पिटाई कर दी। गांधीपार्क पुलिस ने दोनों ओर से मुकदमा दर्ज किया है।

पहला मुकदमा युवती के पिता की ओर से दर्ज कराया गया है। आरोप लगाया है कि उनकी बेटी बी-फार्मा कर रही है। उसके साथ पढ़ने वाला युवक दोस्ती की आड़ में गलत नीयत रखता है। 13 सितंबर को आरोपित ने उसे बातों में लगाकर रामघाट रोड के होटल में बुलाया। जहां पहुंचते ही उसकी नीयत बदल गई। उसने छेड़छाड़ कर जबरन रिश्ता बनाने का दबाव बनाया। किसी तरह उस समय उनकी बेटी वहां से निकल आई।

बेटी को जबरन ले जाने का आरोप शनिवार को आरोपित अपने साथियों के साथ उसके घर आया। जबरन बेटी को ले जाने लगा। विरोध करने पर धमकाया। धमकी दी कि बेटी की शादी उसके साथ नहीं की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। फिर उसके साथ सभी ने जमकर मारपीट की। राजीव नगर क्वार्सी निवासी छात्र भरत राघव, उसके पिता मुनेश कुमार, साथी लखनलाल, कुनाल, प्रतीक नामजद व सात-आठ अज्ञात लोगों पर मुकदमा कराया गया है।

एसओ गांधीपार्क ने बताया कि दूसरा मुकदमा छात्र भरत ने अपनी साथी छात्रा, उसके पिता व स्वजन पर कराया है। कहा है कि वह दोनों अच्छे दोस्त हैं। शनिवार को युवती के नंबर से काल करके उसके पिता ने उसे घर पर बातचीत के लिए बुलाया था। जहां स्वजन ने उसे बंधक बनाकर पीटा।