अब तो तू पहचानेगा! गाली दी और बरसा दीं गोलियां, एएमयू में शिक्षक की सरेआम हत्या से मची सनसनी

    By Santosh Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू में कैनेडी हाल के सामने सड़क पर टहल रहे शिक्षक पर हत्यारों ने अचानक हमला किया। पास में आते ही उन्होंने शिक्षक को गाली देते हुए कहा, अब तो तू पहचानेगा। शिक्षक कुछ समझ पाते, हत्यारों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं।

    दो असिस्टेंट प्रोफेसर भी उनके साथ थे। उन्होंने विरोध किया तो हत्यारों ने उन्हें भी गोली मारने की धमकी दी, जिसे वह पीछे हट गए। अचानक हुई फायरिंग की घटना से कैंटीन पर बैठे छात्रों पर भी भगदड़ मच गई। कुछ ने हत्यारों को विरोध का प्रयास किया तो हवाई फायरिंग करते हुए हत्यारे भाग निकले।

    शिक्षक राव दानिश हिलाल बाइक से एएमयू गए थे। बाइक को उन्होंने मौलाना आजाद लाइब्रेरी कैंटीन की पार्किंग पर खड़ा कर दिया था। जानकारों के अनुसार उन्होंने कैंटीन पर चाय भी पी थी। इसके बाद टहलने लग गए। शाम को वह रोज टहलने जाते थे। कभी उनके साथ उनका बेटा होता था, तो कभी भतीजा। बुधवार को वह अकेले गए थे।

    पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पूरी प्लानिंग से हत्या की गई है। हमलावरों ने आते ही पहले गाली दी। अब तू पहचानेगा, कहते ही गोली मार दी। इससे लग रहा है कि हत्यारे उनके करीबी थी। उन्हें जानते थे। किसी बात को लेकर उनमें विवाद चल रहा है। एक-दो दिन पहले भी दोनों के बीच कुछ हुआ होगा।

    देर रात तक पुलिस लाइब्रेरी कैंटीन, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, सुलेमान हाल आदि में लगे सीसीटीवी कैमरों खंगालने में लगी हुई थी। कुछ कैमरों में संदिग्ध कैद भी हुए हैं। उनकी पहचान कराने में पुलिस की कई टीम लगी हुईं थीं। देर रात शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी चल रही थी। बसपा नेता सलमान शाहिद, सपा नेता अज्जू इश्हाक ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की।

    शिक्षकों के गले मिले, बोले दुआ करिए मैं उमरा जा रहा हूं

    शिक्षक राव दानिश हिलाल बुधवार को स्कूल गए तो बहुत खुश नजर आए। जो भी उनसे मिला उसे गले मिले, सबको बताया कि शुक्रवार को वह मां को लेकर उमरा करने जा रहे हैं। आप दुआ करना। एएमयू के शिक्षक शमशाद निसार ने बताया कि शाम चार बजे टूटी फाउंड्री के पास उनकी राव दानिश हिलाल से बात हुई थी। वो बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ने उनकी अवकाश की स्वीकृति दे दी है। शुक्रवार को वह मां को लेकर उमरा को जा रहे हैं।

    एएमयू की पढ़ाई, यहीं बने शिक्षक

    शिक्षक राव दानिश हिलाल का परिवार मूल रूप से बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र का रहने वाला है। उनके पिता राव हिला वारसी एएमयू में शिक्षक रहे हैं। उनकी पढ़ाई एएमयू में हुई। इसके बाद उन्हें कंप्यूटर के शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई। मां सैयदा खातून भी सैयद हामिद अली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक रहीं। पूरे परिवार का एएमयू से गहरा नाता रहा है। भाई प्रो. फराज राव भी यूनिवर्सिटी पालिटैक्निक में कार्यरत हैं। राव दानिश हिलाल के परिवार में पत्नी यशरा राव और दो बेटे साद और मोनू हैं।

    खून अधिक निकलने से गई जान

    जेएन मेडिकल कालेज के चिकित्सकों के अनुसार शिक्षक के सिर में चार से पांच गोली लगीं हैं। खून अधिक निकलने के चलते उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से पांच खोखा बरामद किए हैं। शिक्षक की हत्या की सूचना पर बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक व परिचित पहुंच गए। कुलपति व एसएसपी ने भी पीड़ित परिवार से बात की। स्वजन ने किसी भी तरह की दुश्मनी से इन्कार किया है।

    कैनेडी हाल के पास दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपितों ने आते ही गाली दी। इससे लग रहा है कि उनमें से कोई परिचित था। स्वजन ने किसी से दुश्मनी से इन्कार किया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हत्यारों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हत्या स्कूटी पर थे या पैदल, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

    -नीरज जादौन, एसएसपी

     