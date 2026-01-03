शिक्षक के भाई को मिले दो गनर, शूटरों की दिल्ली में तलाश जारी, AMU टीचर की गोली मारकर की थी हत्या

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में स्कूली शिक्षक राव दानिश हिलाल की हत्या करने वाले शूटर अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हत्या के बाद हत्यारे दिल्ली भाग गए थे। पुलिस ने जामिया व बटला हाउस के आसपास तलाश शुरु कर दी है। शिक्षक के भाई व एएमयू पालिटेक्निक में शिक्षक डा. राव फराज को दो सुरक्षा गनर उपलब्ध करा दिए हैं।

एएमयू के कैनेडी हाल के सामने राव दानिश अली की 24 दिसंबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि 2018 में क्वार्सी क्षेत्र में हुई शाहबेज की हत्या में मूल रूप से बरला क्षेत्र के नौशा निवासी जुबैर जेल गया था। उसे शक था कि दानिश ने उसकी मुखबिरी की थी। सात वर्ष जेल रहने के बाद पिछले वर्ष जुलाई में ही जुबैर जेल से बाहर आया है। इसी का बदला लेने के लिए साजिश रचकर उसने अपने शूटर भाई यासिर व फहद से ये हत्या की योजना बनाई।

शूटर भाइयों की इंस्टा आइडी पर थीं गतिविधियां पुलिस ने उन दोनों के मददगार दानिश के पड़ोसी मित्र सलमान कुर्ते वाला को जेल भेजकर घटना का पर्दाफाश किया था। हत्याकांड का पर्दाफाश होने तक शूटर भाइयों की इंस्टा आइडी पर गतिविधियां थीं। देवराज नाम की आइडी बाद में प्राइवेट कर दी गई है। अब उस पर कोई गतिविधि नहीं है। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि तीनों भाई इंटरनेट कालिंग के जरिए कुछ लोगों से संपर्क थे। बातचीत के आधार पर लोकेशन दिल्ली के जामिया व बटला हाउस इलाके में मिली है।

अलीगढ़ में उनके गिरोह के पुराने सदस्यों, साथियों, परिचितों से भी पुलिस एक एक कर पूछताछ कर रही है। पिता रफत व अन्य परिजनों के विषय में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जुबैर के परिवार के विषय में जानकारी करते हुए व इंस्टा आइडी से जांच में उजागर हुआ है कि उसकी पत्नी हुदा का कोई अता पता नहीं है। जांच में यह भी पता चला है कि दिल्ली में वह जुबैर के साथ जेल गई थी।