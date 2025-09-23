एएमयू की एक छात्रा ने फैलाई ऐसी सूचना, जिसके बाद पुलिस के उड़ गए होश... दौड़ी-दौड़ी पहुंची महिला टीम

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में एक छात्रा की तबीयत बिगड़ने और दुष्कर्म की झूठी खबर फैलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में पता चला कि छात्रा ने दवा का अधिक सेवन किया था। जिस छात्र पर आरोप लगा उसका पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस और एएमयू प्रशासन झूठी खबर फैलाने वालों की जांच कर रहे हैं। एएमयू प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई यह ऐसी सूचना थी जिसने एक छात्रा और छात्र की गरिमा को तो चोट पहुंचाई, विश्व विख्यात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की साख को भी खराब करने का काम किया। पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला थाने की टीम ने छात्रा से संपर्क किया तब पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म की खबरें झूठी हैं। छात्रा ने दवा का अधिक सेवन कर लिया था, इस कारण वह जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती हुई थी। स्वजन ने भी यही बयान दिया। जिस छात्र पर आरोप लगाया गया उसका तीन दिन पहले कुछ छात्रों से झगड़ा हुआ था।

दवा का अधिक सेवन करने से बिगड़ी थी एएमयू छात्रा की तबीयत पुलिस से उसने शिकायत भी की थी। दुष्कर्म की झूठी खबर प्रसारित करने को पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। पुलिस उसकी तह तक पहुंचने में लगी है जहां से यह बात निकल कर आई।

एएमयू के छात्रों में शनिवार को झगड़ा हो गया था। एक छात्र की ओर से पुलिस से की शिकायत में फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने जांच की तो फायरिंग का आरोप सही नहीं मिला। इसी बीच किसी युवती की आइडी से इंस्टाग्राम पर एक छात्र की तस्वीर के साथ छात्रा के साथ दुष्कर्म होने और पीड़िता द्वारा नशीली गोली खाने की सूचना प्रसारित की गई। इससे खलबली मच गई।

यूनिवर्सिटी के छात्रों में हुई थी मारपीट, शिकायत करने वाले छात्र पर लगा आरोप महिला थाने की पुलिस ने जेएन मेडिकल कॉलेज जाकर छात्रा के बयान लिए तो उसने इस तरह की घटना होने से साफ इनकार कर दिया। छात्रा ने बताया कि खिड़की से उसके चोट लग गई थी। अधिक दवा लेने के चलते उसकी तबीयत खराब हो गई। इंटरनेट मीडिया पर जो प्रसारित हो रहा है वो ठीक नहीं है। तबीयत ठीक होने पर स्वजन उसे सोमवार को अपने साथ ले गए।