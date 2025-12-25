Language
    AMU में टहलते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या, गाली-गलौच करते हुए बदमाशों ने की फायरिंग

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:53 AM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में टहलते समय एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने गाली-गलौच करते हुए फायरिंग की। घटना से इलाके मे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में बुधवार की रात टहलते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी पर आए दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। चार-पांच गोली शिक्षक के सिर में लगीं। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

    कुलपति प्रो. नईमा खातून, एसएसपी नीरज जादौन ने मेडिकल कालेज में पीडि़त परिवार से बात कर हमलावरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। शिक्षक शुक्रवार को अपने मां-बाप को उमरा कराने ले जाने वाले थे। राव दानिश हिलाल एएमयू के एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर के शिक्षक थे।

    रोजाना की तरह यूनिवर्सिटी परिसर में कैनेडी हाल के पास टहल रहे थे। रात करीब पौने नौ बजे दो युवकों ने गाली-गलौच करते हुए फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिर में गोली लगने के बाद वह जमीन पर गिर गए। इसके बाद भी उनपर फायरिंग की गई।

    आवाज सुनकर आसपास के लोग उधर भागे तो एक हमलावर ने उनकी तरफ हथियार तान कर गोली मारने की धमकी दी। हवा में फायर किए। इसके बाद दोनों हथियार लहराते हुए स्कूटी से सुलेमान हाल की तरफ भाग गए। गंभीर हालत में शिक्षक को जेएन मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    सूचना पर बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक व परिचित पहुंच गए। दानिश के भाई फराज राव यूनिवर्सिटी पालिटेक्निक में प्रोफेसर हैं। मां सैयदा खातून भी सैय्यद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्वायज से सेवानिवृत्त हैं। एसएसपी ने बताया कि स्वजन ने किसी तरह की दुश्मनी से इन्कार किया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हत्यारों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।