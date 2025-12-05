Language
    बिना अनुमति के AMU न छोड़ें विदेशी छात्र, इंटरनेट मीडिया पर न करें भड़काऊ पोस्ट

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:33 AM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने विदेशी छात्रों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को आप्रवासन नियमों का पालन करना होगा और एफआरआरओ, ल ...और पढ़ें

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू)। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) ने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के लिए अहम निर्देश जारी किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी वास्तविक विदेशी छात्रों को आप्रवासन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। नव प्रवेशित विदेशी छात्रों को अलीगढ़ पहुंचने के बाद 14 दिनों के भीतर एफआरआरओ, लखनऊ में पंजीकरण की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ के सलाहकार कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।

    छात्रों को शहर से बाहर जाने से पहले प्राक्टर कार्यालय को सूचना देनी होगी। इंटर नेट मीडिया पोस्ट पर ऐसी कोर्ट पोस्ट न करें जो किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करती हो। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पासपोर्ट या वीज़ा विस्तार समय सीमा से पहले पूरा किया जाए। यह निर्देश उप प्राक्टर/अनुपालन अधिकारी प्रो. हशमत अली खान ने जारी किए हैं।

    भारत विरोधी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे : छात्र नेता

    एएमयू छात्र नेता अखिल कौशल के अनुसार पिछले साल देश विरोधी व हिंदू विरोधी पोस्ट की गई थी। जिसे लेकर दिसंबर में 17 दिन तक पोस्ट करने वाले बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ आंदोलन किया था। एएमयू प्रशासन ने तीन बांग्लादेशी छात्रों की पढ़ाई पर रोक लगा दी थी। एडमिशन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।

    छात्र नेता ने मांग की थी कि एएमयू प्रशासन लिखित रूप से सारे विदेश छात्रों को आदेशित करे कि भारत विरोधी व हिंदू विरोधी कोई भी कार्य इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। जब अलीगढ़ छोड़कर भारत में किसी अन्य जगह पर जाएंगे तो इसकी सूचना भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को देकर जाएं।

    एमएयू प्रशासन ने नोटिस जारी कर उनकी मांग को पूरा किया है। कहा एएमयू देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है। भारत के नागरिकों के टैक्स के पैसों से संचालित होती है, यहां पढ़कर कोई विदेशी छात्र भारत विरोधी या हिंदू विरोधी टिप्पणी करेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    बाहरी लोगों पर प्रशासन की नजर

    मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर पर डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसे देखते हुए अपने यहां भी जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। बाहरी लोगों पर नजर रखी जा रही है। छह दिसंबर को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन का कहना है कि असमाजिक तत्वाें पर पुलिस पहले से नजर रखे हुए है। चेकिंग भी बढ़ा दी गई है।