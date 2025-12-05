बिना अनुमति के AMU न छोड़ें विदेशी छात्र, इंटरनेट मीडिया पर न करें भड़काऊ पोस्ट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) ने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के लिए अहम निर्देश जारी किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी वास्तविक विदेशी छात्रों को आप्रवासन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। नव प्रवेशित विदेशी छात्रों को अलीगढ़ पहुंचने के बाद 14 दिनों के भीतर एफआरआरओ, लखनऊ में पंजीकरण की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ के सलाहकार कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।

छात्रों को शहर से बाहर जाने से पहले प्राक्टर कार्यालय को सूचना देनी होगी। इंटर नेट मीडिया पोस्ट पर ऐसी कोर्ट पोस्ट न करें जो किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को आहत करती हो। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पासपोर्ट या वीज़ा विस्तार समय सीमा से पहले पूरा किया जाए। यह निर्देश उप प्राक्टर/अनुपालन अधिकारी प्रो. हशमत अली खान ने जारी किए हैं।

भारत विरोधी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे : छात्र नेता एएमयू छात्र नेता अखिल कौशल के अनुसार पिछले साल देश विरोधी व हिंदू विरोधी पोस्ट की गई थी। जिसे लेकर दिसंबर में 17 दिन तक पोस्ट करने वाले बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ आंदोलन किया था। एएमयू प्रशासन ने तीन बांग्लादेशी छात्रों की पढ़ाई पर रोक लगा दी थी। एडमिशन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।

छात्र नेता ने मांग की थी कि एएमयू प्रशासन लिखित रूप से सारे विदेश छात्रों को आदेशित करे कि भारत विरोधी व हिंदू विरोधी कोई भी कार्य इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। जब अलीगढ़ छोड़कर भारत में किसी अन्य जगह पर जाएंगे तो इसकी सूचना भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को देकर जाएं।