पूरे मोहल्ले में हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने कान पकड़कर मांगी माफी, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कराया भोकाल खत्म

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। फिल्मों की तरह तमंचा रखकर मोहल्ले में लोगों पर रंगबाजी झाड़ने वाले हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने भी उसी अंदाज में सबक सिखाया है। लोगों के सामने उसका भोकाल खत्म करने के लिए करीब एक घंटे तक उसे पैदल घुमाया।

उसके कान पकड़वाए और माफी मंगवाई। हालांकि पुलिस पैदल चलने की वजह गाड़ी खराब होना बता रही है। पुलिस ने गुरुवार को उसके बड़े भाई को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऐसा कर अन्य हिस्ट्रीशीटर व भोकाल बनाने वालों को सख्त मैसेज देने का काम किया है।

एसएसपी नीरज कुमार जादौन पूर्व में ही ऐसे आराजकतत्वों की हरकतों पर विराम लगाने का संदेश सभी थाना पुलिस को क्राइम मीटिंग में दे चुके हैं। मामला सासनी गेट क्षेत्र के जयगंज इलाके का है। बीते सोमवार की देर शाम जयगंज में फायरिंग हुई थी।

यहीं के रहने वाले हरिओम के पैर में गोली लगी थी। गोली चलाने का आरोप जयगंज के ही हिस्ट्रीशीटर छोटू यादव पर था। उसके बड़े भाई कशिश यादव समेत छह नामजद थे। पुलिस ने मंगलवार की रात आरोपित छोटू यादव को गिरफ्तार कर लिया।

गुरुवार को उसे जेल ले जाना था। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे पुलिस छोटू यादव को थाने से पैदल लेकर जयगंज होते हुए खिरनी गेट पहुंची। करीब एक घंटे तक उसे पैदल चलाया गया। इस दौरान उसने कान पकड़कर माफी भी मांगी।

इस दौरान वह कह रहा था कि अब वह कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा। दरअसल बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय लोग इसकी हरकतों से डरे हुए थे। वह तमंचा लेकर घूमता था और कभी भी फायरिंग कर अपना भोकाल कायम करता था।