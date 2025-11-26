Aligarh News: खेलो इंडिया गेम्स के लिए एएमयू हॉकी टीम नहीं हुई रवाना, इस वजह से खिलाड़ी हैं नाराज

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिस कप्तान की अगुवाई में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की टीम नॉर्थजोन चैंपियन बनी, उसी को टीम में जगह न देने से नाराज खिलाड़ियों ने जयपुर जाने से इनकार कर दिया। बुधवार को वहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मैच है, मगर मंगलवार की देर रात तक टीम रवाना नहीं हुई। इससे 18 खिलाड़ियों का भविष्य दांव लगा है।

इतने बड़े टूर्नामेंट में शामिल न हो पाना चर्चा का विषय बन गया है। खेलो इंडिया जैसे प्रतिष्ठित आयोजन में खेलना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है। ये मौका एएमयू की हॉकी टीम के खिलाड़ियों को भी मिला। वर्ष 2024-25 में नॉर्थजोन इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन अलीगढ़ में हुआ था।

इसमें एएमयू की टीम मो. सैफ की कप्तानी में पहले स्थान पर रही। इस विजय के साथ ही टीम ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का टिकट भी पक्का करा लिया था। नियम के अनुसार नॉर्थ जोन में विजेता चार टीमों को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खेलने का अधिकार होता है।

अब जयपुर में आयोजित हो रही इस खेलो इंडिया प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन विजेता टीम के स्क्वाड को खेलना चाहिए। सैफ ने बताया कि अब टीम में चयन न करने का कारण टीम सेलेक्टर्स ने उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन न होना बताया है। जबकि नियमानुसार चयन होना चाहिए।