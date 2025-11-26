अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा, मैक्स वाहन की टक्कर से बाइक सवार दूध कारोबारी की मौत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इगलास क्षेत्र के हाथरस रोड पर मैक्स की चपेट में आकर बाइक सवार दूध कारोबारी की मौत हो गई। वह अपनी भांजी की शादी से घर लौट रहे थे हाथरस के चंदपा क्षेत्र के कोका गांव निवासी रामकुमार अपनी बुआ मुन्नी देवी की धेवती नीलम की शादी में इगलास आए थे।

मंगलवार की रात शादी कार्यक्रम से लौटते वक्त इगलास क्षेत्र के थर्रामपुर गांव के पास उनकी बाइक को मैक्स ने टक्कर मार दी। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्वजन उन्हें इगलास सीएचसी ले गए। यहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। यहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया।

