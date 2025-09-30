AMU के जेएन मेडिकल कॉलेज में नर्स के करीबी मरीज की मृत्यु पर डॉक्टरों को पीटा, जमकर काटा हंगामा

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मृत्यु के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की जिससे जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। आरोप है कि एक नर्स ने तीमारदारों को उकसाया था। इमरजेंसी सेवाएं ठप होने से मरीजों को भारी परेशानी हुई और कई बिना इलाज के वापस चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती की एक मरीज की मृत्यु होने पर तीमारदारों ने डाक्टरों की पिटाई कर दी। एक डाक्टर के काम में चोट लगी है। इससे वहां हंगामा हो गया।

नर्स पर तीमारदारों को भड़काने का आरोप लगा है। मारपीट से गुस्साएं जूनियर डाक्टर इमरजेंसी सेवाएं ठप कर हड़ताल पर चले गए। इमरजेंसी बंद होने से पूरे दिन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में मरीज बिना इलाज के लौटे।

पं. दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय और जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। सुरक्षाकर्मी ने नर्स सहित दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। सिविल लाइन क्षेत्र के टूटी बाउंड्री जमालपुर निवासी अली हसन का जेएन मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा था। वह वार्ड-11 में भर्ती थे। मंगलवार की सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आइसीयू में रखा गया। हालत में सुधार होने पर वार्ड में ले आए।

सुबह सात बजे मरीज की हालत फिर बिगड़ गई। ड्यूटी पर तैनात जेआर-1 डा. आकाश और जेआर-2 डा. कार्तिकेय ने मरीज को सीपीआर दिया। लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। इससे गुस्साएं तीमारदारों ने डाक्टरों से मारपीट कर दी। डा. कार्तिकेय के कान में थप्पड़ मारने से खून निकल आया। उनके कान के पर्दे में चोट लगने की बात कही जा रही है।

मरीज वार्ड में तैनात नर्स यासमीन का परिचित था। डाक्टरों का आरोप है कि नर्स ने तीमारदारों को भड़काया। इसके चलते मरीज के साथ आए लोग आपा खो बैठे। डाक्टरों के साथ हुई मारपीट बात जैसे ही जूनियर डाक्टर एसोसिएशन (आरडीए) तक पहुंची तो उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया।

कुछ ही देर में इमरजेंसी से जूनियर डाक्टर ड्यूटी छोड़कर बाहर चले गए। इलाज न मिलने से मरीज तड़पने लगे। इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को तो सुरक्षाकर्मियों ने दूसरे अस्पताल जाने की सलाह दी, नए मरीजों को गेट से ही लौटा दिया। पूरे दिन यही चलता रहा।

जेएन मेडिकल कालेज के सुरक्षाकर्मी नूर मोहम्मद की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। जिसमें नर्स यासमीन को नामजद करते हुए दो अज्ञात पर डाक्टरों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। मुकदमा में भी नर्स पर तीमारदारों को भड़काने का आरोप लगाया है। सिविल लाइन इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।