Aligarh News: पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली उसके पेट में लगी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की हैं। क्षेत्र में यह घटना देर रात 11 बजे हुई। मजरूब घर के पास ही मानिक चौक पर था। तभी उसका पुराने विवाद को लेकर आरोपितों से झगड़ा हो गया। इसी दौरान कट्टे से उस पर गोली चला दी गई।