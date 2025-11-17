अलीगढ़ नगर निगम के कर वसूली में आई तेजी, 10 दिन तक बड़े बकाएदारों से वसूले जाएंगे 40 लाख

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम में संपत्ति कर वसूली की सुस्त रफ्तार पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा सख्त हो गए हैं। रविवार को चारों जोन की कुल मात्र 16 लाख की वसूली देखकर उन्होंने अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव व जोनल अधिकारियों को नाराजगी जताई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने चेतावनी दी कि 10 दिन में प्रति ज़ोन 35 से 40 लाख रुपये की वसूली न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। बड़े बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाकर वसूली होगी। सोमवार को सेवा भवन स्थित कार्यालय में हुई विस्तृत समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कर अधीक्षक व संबंधित अधिकारियों को तलब कर खराब वसूली पर नाराजगी जताई।