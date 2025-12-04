अलीगढ़ में सिपाही को गोली मारने वाला 50 हजार का इनामी शाका मुठभेड़ में गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहा था फरार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टप्पल क्षेत्र में पुलिस टीम पर फायरिंग और सिपाही को गोली मारने वाले आरोपित शाका उर्फ ओम प्रकाश को पुलिस ने बुधवार की देर रात मुठभेड़ में दबोच लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। टप्पल के हिस्ट्रीशीटर एवं थाने पर पंजीकृत मुकदमें में वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ शाका को थाना टप्पल पुलिस टीम गिरफ्तार करने गयी थी। गिरफ्तारी के दौरान ओमप्रकाश उर्फ शाका द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें थाना टप्पल पर तैनात आरक्षी देव दीक्षित गोली लगने से घायल हो गए थे। घटना के बाद हिस्ट्रीशीटर ओमप्रकाश उर्फ शाका व उसका साथी निशान्त पुत्र नरेन्द्र घटना कर फरार हो गये थे। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें