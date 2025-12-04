अलीगढ़ में स्पा सेंटर पर अवैध गतिविधियों के संदेह में पहुंची पुलिस, चार युवतियों समेत 6 हिरासत में 

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एकता नगर स्थित एक स्पा सेंटर पर अवैध गतिविधियों के संदेह में पुलिस की टीम पहुंच गई। इससे वहां खलबली मच गई। पुलिस को देख सेंटर पर मौजूद युवतियां छिप गईं और कुछ युवक भी वहां से खिसकने की कोशिश करने लगे। सभी को रोक लिया गया। इनमें चार युवतियां व दो युवक थे। छानबीन की तो कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। पुलिस पूछताछ व जांच के लिए हिरासत में आए सभी को क्वार्सी थाने ले आयी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



क्वार्सी क्षेत्र के रामघाट रोड पर एकता नगर स्थित गंगा स्पा सेंटर पर बुधवार की रात पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इसमें प्रशासन से एसीएम दिग्विजय सिंह व पुलिस टीम से सीओ तृतीय सर्वम सिंह और इंस्पेक्टर एनके शर्मा के साथ टीम पहुंची थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर पर मसाज सेवाओं के नाम पर वेश्यावृत्ति व अन्य अवैध कार्य हो रहे हैं। सूचना मिलते ही टीम वहां पहुंच गई।