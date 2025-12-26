Language
    अलीगढ़ में दो युवकों की गोली मारकर हत्या, मंगनी की कार में बंद मिली लाश, इलाके में दहशत का माहौल

    By Santosh Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:26 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों के शव मंगनी की कार में बंद पाए गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले ...और पढ़ें

    घटनास्थल पर जांच करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के शिक्षक की बुधवार रात हुई हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस को गुरुवार को खैर क्षेत्र में हुई दो युवक की हत्या ने और झकझोर दिया। खैर क्षेत्र के बकार चौकी से करीब आधा किलोमीटर की दूरी एक बंद कार में युवकों के शव मिले।

    दोनों के सिर में गोली के निशान हैं। हत्यारे शवों को कार में बंद कर भाग गए। दोनों युवक लोधा क्षेत्र के रसूलपुर गांव के रहने वाले हैं। हत्या में एक से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

    सोमना रोड स्थित बकार चौकी से करीब 500 मीटर दूर उदयपुर रोड पर राहगीरों ने एक संदिग्ध कार को सड़क के किनारे खड़ा देखा। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब पहुंची तो कार लॉक थी। कार का शीशा तोड़कर लॉक खोला गया।

    फोरेंसिक टीम की जांच में युवकों के सिर में गोली लगना पाया गया। एक युवक का शव पीछे की सीट पर था, जबकि दूसरे का ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर। एसएसपी नीरज कुमार जादौन व सीओ खैर वरुण कुमार ने भी मौके का निरीक्षण किया।

    आसपास के किसानों ने पुलिस को बताया कि करीब पांच बजे तीन राउंड फायरिंग की आवाज सुनी थी। तब किसी ने इसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस उसके मालिक तक पहुंची। पुलिस के अनुसार कार लोधा क्षेत्र के रसूलपुर के जमील की है।

    कार में मृत मिले युवक बाबी और मोहित इसी गांव के हैं। बुधवार को जमील से कार चलाने के लिए ली थी। गुरुवार को बाबी गांव गया था। दोपहर करीब ढाई से तीन बजे वह गांव से कार लेकर निकला, तब उसके साथ मोहित भी था। 4.46 बजे पुलिस को कार में युवकों के शव मिलने की जानकारी हुई।

    युवकों की गोली मारकर हत्या हुई प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और साफ हो जाएगा। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। कार देखकर लग रहा है कि उसमें दो लोग और सवार होंगे। किसी बाद पर उनमें विवाद हुआ और इन युवकों की हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज व काल डिटेल से हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

    -नीरज जादौन, एसएसपी