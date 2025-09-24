Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजा महेंद्रप्रताप विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में बदलाव का विरोध, अलीगढ़ में छात्रों की मांग

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:03 PM (IST)

    अलीगढ़ के राजा महेंद्रप्रताप विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली बदलने का विरोध हो रहा है। पहले ओएमआर से परीक्षा होती थी अब लिखित परीक्षा होगी। बहुजन विद्यार्थी एकता संघ के छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन देकर ओएमआर प्रणाली जारी रखने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि अचानक बदलाव से उन्हें दिक्कत हो रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    परीक्षा प्रणाली में बदलाव के संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपते छात्र।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राजा महेंद्रप्रताप विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव कर दिया है अब ओएमआर के स्थान पर लिखित परीक्षा होगी। बुधवार को गगन कुमार छात्र धर्म समाज महाविद्यालय एलएलबी अध्यक्ष बहुजन विद्यार्थी एकता संघ अलीगढ़ के नेतृत्व में संख्या 4-5 छात्रों द्वारा कुलपति को संबोधित ज्ञापन डिप्टी रजिस्ट्रार को दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्रों ने की मांग

    मांग की गई राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रणाली में औचक परिवर्तन किया है। जो विद्यार्थी पहले से ही बहुविकल्पीय प्रणाली ओएमआर पर पूर्व कई वर्षों से परीक्षाए देते आ रहे थे उनकी लिखित परीक्षा की नियमितता अपूर्ण है। विवि द्वारा ‌न्यू समयावधि पर परीक्षा प्रणाली में अकल्पनीय परिवर्तन किए जाने के कारण विद्यार्थियों को कई गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

    48 घंटे का समय दिया

    ओएमआर परीक्षा प्रणाली जो पूर्व से चली आ रही हैं उसी आधार पर पाठ्‌यक्रमों की समस्त परीक्षा सम्पन्न कराएं। छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। बहुजन विद्यार्थी एकता संघ ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 48 घंटे का समय दिया हैं अगर छात्र-छात्राओं की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्र आन्दोलन के लिए बाध्य होगें जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। 