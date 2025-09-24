राजा महेंद्रप्रताप विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में बदलाव का विरोध, अलीगढ़ में छात्रों की मांग

अलीगढ़ के राजा महेंद्रप्रताप विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली बदलने का विरोध हो रहा है। पहले ओएमआर से परीक्षा होती थी अब लिखित परीक्षा होगी। बहुजन विद्यार्थी एकता संघ के छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन देकर ओएमआर प्रणाली जारी रखने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि अचानक बदलाव से उन्हें दिक्कत हो रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राजा महेंद्रप्रताप विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव कर दिया है अब ओएमआर के स्थान पर लिखित परीक्षा होगी। बुधवार को गगन कुमार छात्र धर्म समाज महाविद्यालय एलएलबी अध्यक्ष बहुजन विद्यार्थी एकता संघ अलीगढ़ के नेतृत्व में संख्या 4-5 छात्रों द्वारा कुलपति को संबोधित ज्ञापन डिप्टी रजिस्ट्रार को दिया गया।

छात्रों ने की मांग मांग की गई राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रणाली में औचक परिवर्तन किया है। जो विद्यार्थी पहले से ही बहुविकल्पीय प्रणाली ओएमआर पर पूर्व कई वर्षों से परीक्षाए देते आ रहे थे उनकी लिखित परीक्षा की नियमितता अपूर्ण है। विवि द्वारा ‌न्यू समयावधि पर परीक्षा प्रणाली में अकल्पनीय परिवर्तन किए जाने के कारण विद्यार्थियों को कई गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।