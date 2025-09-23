SSP नीरज जादौन का जिले के थानेदारों काे सख्त संदेश, निराश न लौटे फरियादी, पहली बैठक में गिनाईं प्राथमिकताएं

Aligarh News अलीगढ़ के नवागत एसएसपी नीरज जादौन ने थाना प्रभारियों के साथ बैठक में फरियादियों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने और अपराध नियंत्रण पर जोर दिया। एसएसपी ने कासगंज बॉर्डर का दौरा किया और पुलिस लाइन में रिक्रूटों से बातचीत की।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पुलिस लाइन के सभागार में शनिवार देर रात नवागत एसएसपी नीरज जादौन ने जिले भर के थाना प्रभारियों के साथ पहली परिचयात्मक बैठक ली। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए स्पष्ट कहा कि फरियादी किसी भी पटल से असंतुष्ट होकर वापस न लौटे। उनकी समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता में हो।

साइबर अपराध के प्रति जागरूक करें शासन की प्राथमिकता वाले बिंदुओं पर कहा कि कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेंस रहना है। मिशन शक्ति व साइबर अपराध के प्रति जागरूकता करना भी जारी रहेगा। प्रतिबंधित पशु कट्टी,अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ, शराब,जुआ-सट्टा की रोकथाम जारी रहेगी। हिस्ट्रीशीटर,इनामी, गैंगस्टर अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

29 बिंदुओं पर थाना प्रभारियों से सवाल एसएसपी ने विवेचना निस्तारण, महिला अपराध, पुलिस अनुशासन, सभ्य व्यवहार, थानों में बेहतर वातावरण, पैदल गश्त, चेकिंग, संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग, यातायात नियमों के पालन, अतिक्रमण हटाने आदि पर भी जोर दिया। 29 बिंदुओं पर थाना प्रभारियों से सवाल जवाब भी किए।