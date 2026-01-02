अलीगढ़ में रामादेवी धर्मशाला गिराने पहुंची नगर निगम और पुलिस टीमों का विरोध, मिली मोहलत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मीनाक्षी पुल के पास जर्जर व पुरानी रामादेवी धर्मशाला को गिराने के लिए नगर निगम व पुलिस की टीम शुक्रवार को पहुंची। धर्मशाला में रह रहे परिवारों को हटने के लिए बोला गया तो विरोध शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि ठंड के मौसम में उनको कहीं और आशियाना तलाशने में दिक्कत होगी।

इन परिवारों में कुछ बुजुर्ग भी हैं। ऐसे में कुछ दिनों की मोहलत दे दी जाए। नगर निगम से गए सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि मानवीय आधार को देखते हुए धर्मशाला को नहीं गिराया गया है। इस संबंध में नगर आयुक्त को अवगत करा दिया है।

क्या बोले नगर आयुक्त?



नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि वर्ष 2024 में किसी स्थानीय निवासी ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था कि धर्मशाला जर्जर व गिरासू है। इससे जनजीवन को हानि हो सकती है। इस पर अगस्त 2025 में कोर्ट का आदेश आया कि इसको खाली कराकर गिराया जाए। मगर मानवीय आधार को देखते हुए लोगों को समय दिया गया और न्यायालय के आदेश की अवमानना का केस नगर आयुक्त पर चल गया। इसलिए शुक्रवार को नगर निगम की टीम धर्मशाला को खाली करवाकर गिराने पहुंची थी।