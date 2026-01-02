अलीगढ़ में रामादेवी धर्मशाला गिराने पहुंची नगर निगम और पुलिस टीमों का विरोध, मिली मोहलत
अलीगढ़ में मीनाक्षी पुल के पास जर्जर रामादेवी धर्मशाला को गिराने पहुंची नगर निगम और पुलिस टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। निवासियों ने ठंड और आश्रय क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मीनाक्षी पुल के पास जर्जर व पुरानी रामादेवी धर्मशाला को गिराने के लिए नगर निगम व पुलिस की टीम शुक्रवार को पहुंची। धर्मशाला में रह रहे परिवारों को हटने के लिए बोला गया तो विरोध शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि ठंड के मौसम में उनको कहीं और आशियाना तलाशने में दिक्कत होगी।
इन परिवारों में कुछ बुजुर्ग भी हैं। ऐसे में कुछ दिनों की मोहलत दे दी जाए। नगर निगम से गए सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह ने बताया कि मानवीय आधार को देखते हुए धर्मशाला को नहीं गिराया गया है। इस संबंध में नगर आयुक्त को अवगत करा दिया है।
क्या बोले नगर आयुक्त?
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि वर्ष 2024 में किसी स्थानीय निवासी ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था कि धर्मशाला जर्जर व गिरासू है। इससे जनजीवन को हानि हो सकती है। इस पर अगस्त 2025 में कोर्ट का आदेश आया कि इसको खाली कराकर गिराया जाए। मगर मानवीय आधार को देखते हुए लोगों को समय दिया गया और न्यायालय के आदेश की अवमानना का केस नगर आयुक्त पर चल गया। इसलिए शुक्रवार को नगर निगम की टीम धर्मशाला को खाली करवाकर गिराने पहुंची थी।
मगर लोगों ने शीतलहर व ठंड का हवाला देते हुए फिर थोड़ा समय मांगा है। 12 जनवरी को कोर्ट में फिर सुनवाई है। उसमें पक्ष रखा जाएगा कि मानवीय आधार काे दृष्टिगत रखते हुए लोगों को थोड़ा समय दे दिया जाए। फिर जैसा न्यायालय का आदेश होगा वो कदम उठाया जाएगा। बताया कि यह धर्मशाला लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक खाली हो चुकी है। कुछ परिवार अभी भी इसमें हैं। एक लगभग 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी हैं, जिनका कहना है कि थोड़े दिनों की मोहलत दे दी जाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।