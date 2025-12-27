Language
    दोहरे हत्याकांड का खुलासा: 2.5 लाख रुपये के कर्ज से बचने के लिए दो हत्याएं, अलीगढ़ पुलिस ने दो आरोपित किए गिरफ्तार

    By MANISH TIWARIEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    पुलिस ने पकड़े दाे आरोपित।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खैर में हुए डबल मर्डर में पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश किया है। होटल संचालक से लिए ढाई लाख रुपये न देने पड़ें, इसलिए ये हत्या की गई थी। प्लंबर उसका मित्र था, इसलिए उसको भी गोली मार दी। पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत दो को गिरफ्तार किया है। जेल भेजा जा रहा है।

    दोनों के मार दी थी गोली

    खैर के उदयपुर गांव रोड पर बंद कार में ताजपुर रसूलपुर गांव निवासी होटल संचालक बॉबी व प्लंबर मोहित का शव मिला था। दोनों के गोली लगी थी। हत्यारों ने पहले बौबी की गर्दन, सिर और छाती व बाद में मोहित के सिर पर गोली मारी थी।

    एसएसपी नीरज जादौन ने दी जानकारी

    एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि लोधा के जिरौली निवासी धर्मेंद्र उर्फ ढलुआ ने बौबी से ढाई लाख लिए थे। एक लाख बकाया रह गया था। उसने गाजियाबाद जाने की योजना पर गाड़ी किराए पर ली थी। साथी हरीश बाइक से निकला और बौबी व मोहित के साथ धर्मेंद्र उसका साथी बॉस प्रताप कार से निकले।

    शव छोड़कर बाइक पर भाग गए

    एसएसपी ने बताया कि गभाना के पास हत्या की वारदात की गई और उदयपुर गांव के पास कार में शव छोड़कर हरीश की बाइक पर भाग गए। हरीश फरार है। धर्मेंद्र और बौस को गिरफ्तार कर लिया गया।