ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर धान, मक्का और बाजरा बेच सकेंगे किसान... यूपी के इस जिले में एमएसपी तय व बनाए केंद्र

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सरकार की महत्वाकांक्षी धान, मक्का व बाजरा खरीद योजना वर्ष 2025-26 का शुभारंभ एक अक्टूबर से होने जा रहा है। प्रशासन ने इसको लेकर तैयारी कर ली है।

शासन स्तर से समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया गया है। जिले में कुल 32 केंद्रों का गठन किया गया है। सभी किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

धान के 14, मक्का के छह व बाजरा के 12 केंद्रों का हुआ है गठन

जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए शासन ने इनकी खरीद हेतु समर्थन मूल्य तय कर दिया है। केंद्रों का भी गठन हो गया है। इसमें धान के लिए कुल 14 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2360 रुपये प्रति कुंतल व ग्रेड-ए धान का मूल्य 2380 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। धान विक्रय के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।