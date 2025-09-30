Language
    जांच रिपोर्ट आने तक होटल बंद... नूरी Hotel पर थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, संचालक-कर्मी हिरासत में

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:36 AM (IST)

    अलीगढ़ के नूरी होटल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक रोटी पर थूकता दिखा। एफएसडीए ने होटल को सील कर दिया और नमूने जांच के लिए भेजे। होटल संचालक ने वीडियो को पुराना बताया और सफाई दी कि कर्मचारी हवा मार रहा था। पुलिस ने संचालक और एक कर्मचारी को हिरासत में लिया है। जांच रिपोर्ट आने तक होटल बंद रहेगा।

    वीडियो सामने आया जिसमें लाल टीशर्ट वाला युवक रोटी बनाते हुए थूक मार रहा है, सौ. वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर के जयगंज स्थित नूरी होटल से जुड़ा एक वीडियो सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। इसमें एक युवक थूक लगाकार तंदूरी रोटी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।

    वीडियो प्रसारित होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम सक्रिय हो गई। रात में ही पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर होटल के संचालन को बंद कर दिया। माैके से चिकन व आटा के दो नमूने भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। होटल संचालन व कर्मी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    एफएसडीए ने मौके पर पहुंचकर आटा व चिकन कोरमा के भरे नमूूने

    सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो शहर के मशहूर होटल नूरी का है। 24 सेकेंड के इस वीडियो में एक युवक तंदूर पर रोटी बनाते हुए दो बार रोटी पर थूकने जैसी भाव में दिख रहा है। सूचना मिलने पर सहायक खाद्य आयुक्त-2 डा. दीनानाथ यादव के नेतृत्व में एफएसडीए की टीम नूरी होटल पर पहुंची।

    पुलिस ने नोटिस जारी कर होटल को अग्रिम आदेशों तक कराया गया बंद

    विभाग के अनुसार होटल संचालक ने बताया कि यह वीडियो काफी पुराना है। इसके पीछे का तर्क है कि वीडियो में जो कारीगर दिखाई दे रहा है, वह वर्तमान में होटल पर काम भी नहीं करता है। टीम ने मौके से आटा व चिकन कोरमा का नमूना जांच को भेजा है। होटल को जांच रिपोर्ट आने तक बंद करा दिया गया है।

    होटल संचालक ने कही ये बात

    पुलिस की ओर से भी संचालक नूर अफजल आजाद व एक अन्य कर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं होटल संचालक की ओर से मोहल्ले के सलीम मुख्तार ने बताया कि कर्मचारी थूक नहीं रहा है, जबकि रोटी सेकने वाली गद्दी से आटा हटाने के लिए हवा मार रहा है। हर कारीगर ऐसा करता है। थूकने का आरोप गलत है।

    प्रथम दृष्टया प्रसारित वीडियो अस्पष्ट है। फिर भी प्रकरण की संवेदनशीलता व गंभीरता को देखते हुए टीम को मौके पर भेजा गया था। यहां से आटा व चिकन कोरमा का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई होगी। तब तक के लिए होटल संचालक को नोटिस जारी करते हुए होटल को बंद करा दिया है। डॉ. दीनानाथ यादव, सहायक आयुक्त, खाद्य-2

    छापेमार कार्रवाई कर भरे 13 नमूने

    नवरात्र व दशहरा पर्व मिलावट की आशंका को लेकर एफएसडीए की छापेमार कार्रवाई जारी है। सोमवार को व्रत की मिठाइयां, घी, दुग्ध उत्पाद, आटास, सूखे मेवे व अन्य फलाहार मेें प्रयोग होने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने भरे गए। मंडलीय सहायक आयुक्त खाद्य अजय कुमार जायसवाल के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। कुल 13 नमूने भरे गए। बेसन, सरसों का तेल, घी, पनीर, चावल व मिठाई के भी नमूने भरे गए। जांच के लिए अब इन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया है।