    Aligarh News: दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं के दो गुटों में हुआ विवाद, जमकर चले लात-घूंसे

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:31 AM (IST)

    अलीगढ़ के दीवानी परिसर में वकीलों के दो गुटों में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में लात-घूंसे चलने लगे, जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को मामले में तहरीर दी गई है 

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीवानी परिसर बुधवार को कुछ अधिवक्ताओं के लिए अखाड़ा बन गया। दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के सचिव सहित दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। उनमें खूब लात-घूसे चले। अन्य अधिवक्ताओं की मध्यस्थता के बाद उनमें बीच-बचाव हो सका।

    दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई। साथ ही पुलिस अधिकारियाें को भी शिकायत भेजी गई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। पदाधिकारियों ने प्रकरण में शामिल आरोपित महिला अधिवक्ता, उनकी बहन व एक अन्य साथी की सदस्यता रद करने की भी जानकारी दी गई। हालांकि अध्यक्ष ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

    दोपहर करीब एक बजे घटना हुई। दोनों पक्ष के आमने-सामने आने से हंगामा शुरू हो गया और फिर मारपीट होने लगी। अन्य अधिवक्ताओं के बीच-बचाव के बाद दोनों पक्ष शांत तो हुए, लेकिन मामला सिविल लाइन थाने पहुंच गया।

    एक पक्ष से तहरीर अधिवक्ता बीनू गुप्ता द्वारा दी गई। जिसमें उन्होंने बताया कि बार सचिव दीपक बंसल संग मुकदमे की पैरवी के सिललिसे में जा रही थी। तभी नामजद दो अधिवक्ता बहनों व उनके एक साथी ने देखते ही मारपीट कर दी। दीपक बंसल का गला घोंटने की कोशिश की गई। उनकी जेब से नकदी, घड़ी व बीनू गुप्ता की जंजीर लूट ली।

    वहीं दूसरी ओर से महिला अधिवक्ता ने तहरीर दी, जिसमें बताया कि उन्होंने बार सचिव के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है। इसी मुकदमे की पैरवी के लिए जाते समय उन्होंने महिला संग उनके साथ मारपीट की।

    महिला पक्ष की ओर से पुलिस अधिकारियों को भी शिकायत की गई है। बार सचिव बंसल का कहना है कि महिला का आरोप गलत है। अध्यक्ष को मामले की जानकारी देने के बाद आरोपितों की सदस्यता समाप्ति की कार्रवाई की गई है।

