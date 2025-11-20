Aligarh News: गंदगी फैलाने वाले प्लाट स्वामियों की अब खैर नहीं, दर्ज होगी एफआईआर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर के खाली प्लाटों में बढ़ती गंदगी व कचरे के ढेर पर नगर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है। संबंधित प्लाट स्वामियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने सफाई व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर नाराजगी जताते हुए सात दिन की डेडलाइन तय कर दी है।

चेतावनी दी कि अगर तय समय में सभी प्लाट साफ नहीं हुए तो प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता सुपरवाइजर की जिम्मेदारी तय होगी। नगर निगम कार्यालय सेवा भवन में आयोजित बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के 90 पार्षद वार्डों के हर खाली प्लाट की सफाई व चहारदीवारी अनिवार्य है।