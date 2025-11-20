Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aligarh News: गंदगी फैलाने वाले प्लाट स्वामियों की अब खैर नहीं, दर्ज होगी एफआईआर

    By Surjeet Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:46 PM (IST)

    अलीगढ़ में गंदगी फैलाने वाले प्लॉट मालिकों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। नगर आयुक्त ने यह सख्त कदम उठाया है क्योंकि कई प्लॉट मालिक अपने प्लॉटों की सफाई पर ध्यान नहीं देते, जिससे शहर में गंदगी फैलती है। इस कार्रवाई से शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर के खाली प्लाटों में बढ़ती गंदगी व कचरे के ढेर पर नगर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है। संबंधित प्लाट स्वामियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने सफाई व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर नाराजगी जताते हुए सात दिन की डेडलाइन तय कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चेतावनी दी कि अगर तय समय में सभी प्लाट साफ नहीं हुए तो प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता सुपरवाइजर की जिम्मेदारी तय होगी। नगर निगम कार्यालय सेवा भवन में आयोजित बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के 90 पार्षद वार्डों के हर खाली प्लाट की सफाई व चहारदीवारी अनिवार्य है।

    प्लाट में कूड़ा जमा होना न सिर्फ प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि मच्छरों के प्रजनन का बड़ा कारण भी बन रहा है। चहारदीवारी न कराने पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले तीन महीने में कोई कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई। नगर आयुक्त ने कहा कि कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन चालू होने के बावजूद शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर व नालियों का ओवरफ्लो अस्वीकार्य है।

    सभी कर्मचारी फील्ड में उतरकर कार्रवाई करें। सुखमा कंपनी, अर्बन कंपनी व नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों को मिलाकर सात दिवसीय सफाई अभियान में लगाया जाए।

    यह भी पढ़ें- UP Police Encounter: अलीगढ़ में शाका से फिर भिड़ीं पुलिस, फायरिंग करता हुआ फरार, साथी गिरफ्तार