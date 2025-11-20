UP Police Encounter: अलीगढ़ में शाका से फिर भिड़ीं पुलिस, फायरिंग करता हुआ फरार, साथी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टप्पल क्षेत्र में पुलिस टीम पर फायरिंग और सिपाही को गोली मारने वाले वांछित आरोपित शाका उर्फ ओम प्रकाश से पुलिस का 10 दिन बाद फिर आमना सामना हो गया। इस बार भी मुठभेड़ में दोनों के बीच फायरिंग हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन, इस बार भी आरोपित शाका पुलिस से बच निकला। पुलिस उसकी जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। टप्पल के हिस्ट्रीशीटर एवं थाने पर पंजीकृत मुकदमें में वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ शाका को थाना टप्पल पुलिस टीम गिरफ्तार करने गयी थी। गिरफ्तारी के दौरान ओमप्रकाश उर्फ शाका द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। जिसमें थाना टप्पल पर तैनात आरक्षी देव दीक्षित गोली लगने से घायल हो गए थे।

घटना के उपरांत हिस्ट्रीशीटर ओमप्रकाश उर्फ शाका व उसका साथी निशान्त पुत्र नरेन्द्र घटना कर फरार हो गये थे। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। सीओ वरुण सिंह ने बताया कि बीते बुधवार की रात थाना टप्पल पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरु कर दी गई।