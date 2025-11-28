Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aligarh News: बहन की शादी के लिए फर्जी फाइनेंस कंपनी से लोन लेना युवक को पड़ा भारी, डेढ़ लाख रुपये की हुई ठगी

    By Manish Tiwari Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:05 AM (IST)

    अलीगढ़ में एक युवक को बहन की शादी के लिए फर्जी फाइनेंस कंपनी से लोन लेना भारी पड़ा। युवक को इस धोखाधड़ी में डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बहन की शादी के लिए एक युवक ने लोन के लिए आवेदन किया तो उसके साथ डेढ़ लाख रुपये की ठगी हो गई। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है।

    बन्नादेवी क्षेत्र के ऐलमपुर न्यूज आजाद नगर निवासी पवन कुमार ने बताया कि उसकी बहन की शादी है। इसलिए उसे लोन की आवश्यकता थी। उसने धनी फाइनेंस में ऑनलाइन तरीके से लोन के लिए आवेदन कर दिया।

    उसके बाद बीती 13 नवंबर को कॉल आयी। जिसमें कॉलर ने लोन के लिए सहमति जताई। वाट्सएप पर आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेज मांगे। उसके ये दस्तावेज भेजने के बाद कॉलर ने फाइल चार्ज मांगा।

    उसने कई बार में अलग-अलग अकाउंट में 147673 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद 19 नवंबर को फिर कॉल आयी और उससे 9060 रुपये मांगे। इस बार उसने मना कर दिया और पूर्व में दिए रुपये भी वापस मांगे। यह सुनते ही उसने कॉल कट कर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- AMU के 'सुपर 30' कोचिंग कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा की तारीख में बदलाव, नया शेड्यूल जारी