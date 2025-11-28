Aligarh News: बहन की शादी के लिए फर्जी फाइनेंस कंपनी से लोन लेना युवक को पड़ा भारी, डेढ़ लाख रुपये की हुई ठगी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बहन की शादी के लिए एक युवक ने लोन के लिए आवेदन किया तो उसके साथ डेढ़ लाख रुपये की ठगी हो गई। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है।

बन्नादेवी क्षेत्र के ऐलमपुर न्यूज आजाद नगर निवासी पवन कुमार ने बताया कि उसकी बहन की शादी है। इसलिए उसे लोन की आवश्यकता थी। उसने धनी फाइनेंस में ऑनलाइन तरीके से लोन के लिए आवेदन कर दिया।

उसके बाद बीती 13 नवंबर को कॉल आयी। जिसमें कॉलर ने लोन के लिए सहमति जताई। वाट्सएप पर आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेज मांगे। उसके ये दस्तावेज भेजने के बाद कॉलर ने फाइल चार्ज मांगा।

उसने कई बार में अलग-अलग अकाउंट में 147673 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद 19 नवंबर को फिर कॉल आयी और उससे 9060 रुपये मांगे। इस बार उसने मना कर दिया और पूर्व में दिए रुपये भी वापस मांगे। यह सुनते ही उसने कॉल कट कर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है।