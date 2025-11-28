Language
    AMU के 'सुपर 30' कोचिंग कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा की तारीख में बदलाव, नया शेड्यूल जारी

    By Jitendra Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:53 AM (IST)

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के 'सुपर 30' कोचिंग कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। 28 नवंबर 2025 को प्रस्तावित परीक्षा अब जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 20 जनवरी 2026 कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

    एएमयू के 'सुपर 30' कोचिंग कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा की तारीख बदली

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी (आरसीए) ने घोषणा की है कि 'सुपर 30' कोचिंग कार्यक्रम 2025 की प्रवेश परीक्षा जो पहले 28 नवंबर 2025 को प्रस्तावित थी। अब जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।

    परीक्षा की नई तिथि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएगी। इसके साथ ही आरसीए ने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 20 जनवरी 2026 कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

    यह जानकारी आरसीए के निदेशक प्रो. मोहम्मद हसन ने दी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वह आगे के अपडेट के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें।