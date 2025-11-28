AMU के 'सुपर 30' कोचिंग कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा की तारीख में बदलाव, नया शेड्यूल जारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एएमयू की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी (आरसीए) ने घोषणा की है कि 'सुपर 30' कोचिंग कार्यक्रम 2025 की प्रवेश परीक्षा जो पहले 28 नवंबर 2025 को प्रस्तावित थी। अब जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा की नई तिथि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएगी। इसके साथ ही आरसीए ने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 20 जनवरी 2026 कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अधिक समय मिल सकेगा।