    अलीगढ़ के जिस हादसे में जिंदा जले 5 लोग, आरटीओ की रिपोर्ट में सामने आई कार दुर्घटना की वजह

    By sandeep saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:48 AM (IST)

    अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर गोपी ओवरब्रिज के पास टायर फटने से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार डिवाइडर पार करके कैंटर से टकरा गई जिससे आग लग गई। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। एआरटीओ की रिपोर्ट के अनुसार कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ।

    कार और कैंटर में टक्कर के बाद लगी आग के बाद पहुंची पुलिसटीम। फाइल

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर गोपी ओवरब्रिज पर हुआ भीषण हादसा कार का टायर फटने के कारण हुआ था। टायर फटने से कार असंतुलित होकर डिवाइडर पार कर पचास मीटर दूर विपरीत दिशा में कार केंटर नीचे घुस गई। टक्कर के बाद हुए हादसे से कार में आग लग गई थी। इस आशय की रिपोर्ट एआरटीओ द्वारा परिवहन आयुक्त लखनऊ को भेजी गई है।

    डिवाइडर पार करके विपरीत दिशा में चली गई थी कार

    परिवहन आयुक्त को भेजी गई रिपोर्ट में एआरटीओ प्रवेश कुमार ने कहा है कि मंगलवार की सुबह करीब छह बजे थाना अकराबाद के क्षेत्र सिकंदराराऊ से पहले अलीगढ़ की ओर अलीगढ़- कानपुर हाईवे पर सिकंदराराऊ की ओर से आ रही कार संख्या डीएल 1सीबीवी-0844 गोपी पुल के ऊपर टायर फट जाने के कारण असंतुलित होकर डिवाइडर को पार करके सड़क के दूसरी ओर अलीगढ़ से आ रहे कैंटर वाहन संख्या यूपी 87टी-3241 से टकरा कर फंस गईं। इससे दोनों वाहनों में आग लग गई।

    चार कार सवार और एक कैंटर चालक की मौत

    दुघर्टना में कार में सवार चार लोग व कैंटर चालक की उसी समय जल जाने से मौके पर मृत्यु हो गई। कार में सवार एक व्यक्ति को हॉस्पीटल भेज दिया गया। घटना में कार चालक झुलस गया। जिसका उपचार जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कार का स्वामी नई दिल्ली गौतम नगर का राहुल भदौला है। कार की वैधता व फिटनेस तीन फरवरी 2026 तक है। लेकिन वाहन के बीमा की अवधि 15 मार्च 2024 को खत्म हो चुकी थी।

    ये हुए हादसे का शिकार

    हादसे में हाथरस के थाना सिकंदराराऊ भूतेश्वर कॉलोनी के अतुल, इसी थाना क्षेत्र के बजरिया देवपुत्र, कासगंज रोड के हर्षित, थाना हसायन सिंदौली के मयंक की मृत्यु हो चुकी है। हाथरस सिकंदराराऊ के घायल सुमित का इलाज जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

    डीएनए सेंपल लिए

    पांचों शव बुरी तरह जल गए थे। स्वजन मुश्किल से पहचान सके। पोस्टमार्टम हाउस पर इन पांचों शवों के डीएनए सेंपल लिए गए हैं। इसके लिए स्वजन अलीगढ़ बुलाया गया है। सेंपल लेने के बाद शव स्वजन के हवाले कर दिए गए।