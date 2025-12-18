'पत्नी को भेज दो, ले जाने को तैयार हूं'...पत्नी को परेशान करने वाला पति सास के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया
अलीगढ़ में एक पति अपनी पत्नी को परेशान करने के बाद अपनी सास के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया और उसे वापस भेजने की गुहार लगाई। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी अ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पत्नी को परेशान करने वाले युवक को बुधवार को सास के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा गया। पत्नी को न भेजने पर युवक सास के पैरों पर गिर पड़ा। बार-बार कहने लगा पत्नी को भेज दो, अब ऐसा नहीं होगा।
सास ने उसकी एक न सुनी। पुलिस लाइन में जिसने भी यह देखा, देखता ही रह गया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। मथुरा के राया क्षेत्र निवासी युवक की शादी नौ साल पहले गौंडा क्षेत्र के एक गांव की महिला से हुई थी।
इनके तीन बच्चे हैं। पति से विवाद होने पर पत्नी मायके में रह रही है। उसने महिला थाने में प्रार्थना पत्र देकर पति पर मारपीट व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। बुधवार को महिला थाने में दोनों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था।
पति ने कहा कि वह पत्नी को साथ रखना चाहता है। उन्हें अगली तिथि पर आने को कहा गया। थाने से बाहर आकर युवक अपनी सास के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा।
जैसे-तैसे सास ने पुलिसकर्मी की मदद ली और दामाद को हटवाया। युवक ने आरोप लगाया कि सास और ससुर पत्नी को शह देते हैं। इसके चलते विवाद हो रहा है। वह पत्नी को रखना चाहता है।
ऐसे तो उसका परिवार टूट जाएगा, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। महिला थाना प्रभारी के अनुसार दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया था। थाने के निकलने के बाद उनके बीच क्या बात हुई इसकी जानकारी दोनों पक्षाें में से किसी ने नहीं दी। दोनों पक्षों को अगली तारीख पर बुलाया है।
