'पत्नी को भेज दो, ले जाने को तैयार हूं'...पत्नी को परेशान करने वाला पति सास के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पत्नी को परेशान करने वाले युवक को बुधवार को सास के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा गया। पत्नी को न भेजने पर युवक सास के पैरों पर गिर पड़ा। बार-बार कहने लगा पत्नी को भेज दो, अब ऐसा नहीं होगा।

सास ने उसकी एक न सुनी। पुलिस लाइन में जिसने भी यह देखा, देखता ही रह गया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। मथुरा के राया क्षेत्र निवासी युवक की शादी नौ साल पहले गौंडा क्षेत्र के एक गांव की महिला से हुई थी।

इनके तीन बच्चे हैं। पति से विवाद होने पर पत्नी मायके में रह रही है। उसने महिला थाने में प्रार्थना पत्र देकर पति पर मारपीट व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। बुधवार को महिला थाने में दोनों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था।