हॉस्पिटल के लिए निकली लड़की रास्ते से लापता, 'लव जिहाद' में फंसाकर भगाने का आरोपी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने को लेकर शनिवार को हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली पर प्रदर्शन किया। सीओ कार्यालय भी गए। अधिकारियों ने दो दिन में युवती को बरामद करने का भरेासा दिया है।

देहलीगेट थाना क्षेत्र की युवती खैर रोड स्थित एक हास्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है। उसकी मुलाकात उसी हास्पिटल में काम करने वाले अब्दुल से हो गई। युवती 20 सितंबर को घर से हास्पिटल गई थी। तभी गायब हो गई।