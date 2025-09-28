Language
    हॉस्पिटल के लिए निकली लड़की रास्ते से लापता, 'लव जिहाद' में फंसाकर भगाने का आरोपी

    By Santosh Sharma Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:55 PM (IST)

    अलीगढ़ में एक युवती के लापता होने के बाद हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि अब्दुल नाम के एक व्यक्ति ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने दो दिन में युवती को ढूंढने का आश्वासन दिया है।

    युवती को भगा ले जाने का आरोप। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने को लेकर शनिवार को हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली पर प्रदर्शन किया। सीओ कार्यालय भी गए। अधिकारियों ने दो दिन में युवती को बरामद करने का भरेासा दिया है।

    देहलीगेट थाना क्षेत्र की युवती खैर रोड स्थित एक हास्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है। उसकी मुलाकात उसी हास्पिटल में काम करने वाले अब्दुल से हो गई। युवती 20 सितंबर को घर से हास्पिटल गई थी। तभी गायब हो गई।

    आरोप है कि अब्दुल उसे ले गया। मां की तहरीर पर पुलिस ने अब्दुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज की अगुवाई में कोतवाली पहुंचे लोगों ने लव जिहाद में फंसाकर युवती को ले जाने का आरोप लगाया।