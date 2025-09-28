हॉस्पिटल के लिए निकली लड़की रास्ते से लापता, 'लव जिहाद' में फंसाकर भगाने का आरोपी
अलीगढ़ में एक युवती के लापता होने के बाद हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि अब्दुल नाम के एक व्यक्ति ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने दो दिन में युवती को ढूंढने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने को लेकर शनिवार को हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली पर प्रदर्शन किया। सीओ कार्यालय भी गए। अधिकारियों ने दो दिन में युवती को बरामद करने का भरेासा दिया है।
