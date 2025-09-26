अलीगढ़ में बड़े बकायेदारों की कुंडली तैयार करेगा GST विभाग, कार्रवाई के लिए कमिश्नर ने दिए आदेश

अलीगढ़ जीएसटी विभाग बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। कमिश्नर ने अधिकारियों को वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जीएसटी दरों में बदलाव से मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जिससे बाजार में रौनक आने की संभावना है। सरकार के इस फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । जीएसटी विभाग के अधिकारी अब अलीगढ़ जोन के बड़े बकायेदारों की कुंडली तैयार करेंगे। लंबे समय से जीएसटी के बड़े बकायेदार बिना कर जमा किए कारोबार कर रहे हैं। अलीगढ़ समेत जोन के 10 बड़े बकायेदारों की कुंडली भी तैयार की जाएगी। राज्यकर विभाग के कमिश्नर नितिन बंसल ने जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे गुरुवार को तालानगरी स्थित राज्यकर कार्यालय में समीक्षा बैठक करने आए थे। उन्होंने जीएसटी वसूली व बकाया के संबंध में जानकारी लेते हुए वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए।

अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक जीएसटी विभाग में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 सुभाष चंद्र ने बताया कि लखनऊ से आए कमिश्नर द्वारा जोनभर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। इसमें जोन के सभी डिप्टी कमिश्नर व ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक आदि के साथ उनके क्षेत्र में वसूली व बकाया के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। उन्होंने जोन के 10 बड़े बकायेदार और जिलास्तर पर 10 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर वसूली के निर्देश दिए हैं।

साथ ही समय से लक्ष्य पूरा करने को भी कहा है। राजस्व बढ़ोतरी व बकाया की समीक्षा की है। उनके निर्देशों के अनुपालन में तत्काल सभी ज्वाइंट कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जाए। बड़े बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाकर वसूली के निर्देश दिए गए। बैठक में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 अनिल कुमार राम त्रिपाठी, ज्वाइंट कमिश्नर रश्मि सिंह राजपूत, सत्येंद्र कुमार गौतम आदि मौजूद रहे।

जीएसटी के बदलाव घटाएंगे मध्यमवर्गीय परिवार का बोझ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिला इकाई की मासिक बैठक गुरुवार को होटल बनवारी पैलेस गांधी में हुई। इसमें केंद्र सरकार के जीएसटी दरों को कम करके मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के निर्णय का स्वागत किया गया। सरकार के जीएसटी के मात्र दो स्लैब रखने के निर्णय पर आभार व्यक्त किया गया। जिलाध्यक्ष कमल गुप्ता ने कहा कि त्योहारी सीजन से पहले मध्यम वर्गीय परिवार भी बाजारों का खुलकर रुख करेंगे।

प्रदेश मंत्री दिनेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि अब महीने का खर्च 10 से 15 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। यह निर्णय व्यापारियों के हित में है, इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी दरों के बदलाव से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा रसोई के समान से लेकर दवाओं तक के दाम कम होंगे। संचालन कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने किया।