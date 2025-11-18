अलीगढ़: लोडर-टेम्पो की टक्कर में चार लोग घायल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । टेम्पो और लोडर वाहन की भिड़ंत में चार लोग घायल हो गए। दो की हालत गंभीर है।

महुआखेड़ा क्षेत्र में ओजोन कट के पास सोमवार सुबह मैक्स गाड़ी व टेंपो में भिड़ंत हो गई। इसमें चार घायल हो गए। उन्हें असपताल में भर्ती कराया गया है।

इंस्पेक्टर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। यहां से दो को जेएन मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। किसी की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।







