अलीगढ़: लोडर-टेम्पो की टक्कर में चार लोग घायल
अलीगढ़ में टेम्पो और लोडर की टक्कर में चार लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। महुआखेड़ा क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, क्वार्सी पुलिस ने चोरी की बैटरी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । टेम्पो और लोडर वाहन की भिड़ंत में चार लोग घायल हो गए। दो की हालत गंभीर है।
महुआखेड़ा क्षेत्र में ओजोन कट के पास सोमवार सुबह मैक्स गाड़ी व टेंपो में भिड़ंत हो गई। इसमें चार घायल हो गए। उन्हें असपताल में भर्ती कराया गया है।
इंस्पेक्टर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। यहां से दो को जेएन मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। किसी की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।
चोरी की बैटरी के साथ एक गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । क्वार्सी पुलिस ने चोरी की बैटरी के साथ एक को दबोचा है। इंस्पेक्टर एनके शर्मा ने बताया कि क्वार्सी से नगला पटवारी गली नंबर पांच निवासी असलम को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक बैटरी बरामद हुई है। आरोपित को जेल भेज दिया गया है।
