त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी तेल सीज और कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी

अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। सरसों के तेल में गड़बड़ी की आशंका पर उसे सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। रंगीन आलू की बिक्री पर भी निगरानी रखी जा रही है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने वालों पर नकेल कसने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रविवार को विभागीय टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर जाकर छापामार कार्रवाई की। इसमें विभागीय सचलदल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल सात खाद्य नमूने भरे।

इंद्र मिल नूरपुर राड टप्पल से सरसों तेल का नमूना भरा गया। जांच में अनियमितता की आशंका हुई तो 7600 रुपये कीमत का 50 लीटर तेल सीज कर दिया गया। सभी नमूनों काे परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर जो-जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने की है कार्रवाई 50 लीटर सरसों तेल सीज करने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी त्रिभुवन नारायण ने शमशाद मार्केट से चने का आटा और जमालपुर से बेसन का नमूना लिया। श्वेता चक्रवर्ती ने लक्ष्मी मिल्क प्रोडक्ट्स, खैर से घी का नमूना लिया। आशीष गंगवार ने श्री बीकानेर स्वीट्स, टप्पल से मावा का नमूना लिया। वहीं प्रियेश कुमार सिंह ने न्यू मौजी स्वीट्स, जमालपुर से खोवा और पनीर के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी त्रिभुवन ने कहा कि त्योहारों पर आमजन को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

7600 रुपये मूल्य का सरसों के तेल में गड़बड़ी की आशंका पर कदम त्योहारों में मिठाई, दूध उत्पाद एवं तेलों की मांग बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व मिलावटी सामग्री बेचने का प्रयास करते हैं। विभाग इस पर पूरी तरह से सतर्क है व निरंतर निगरानी कर रहा है। इस दौरान प्रियेश कुमार सिंह, आशीष गंगवार व उनकी टीम शामिल रही। आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे मिलावटी व संदिग्ध खाद्य पदार्थ की जानकारी तुरंत प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।

रंगीन आलू पर खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि कप्रशासन विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा रविवार को धनीपुर मंडी, कोल, खैर सहित जिले के विभिन्न बाजारों एवं कोल्ड स्टोरेज का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान किसी भी प्रतिष्ठान पर कृत्रिम रंग से ट्रीटेड अथवा रंगीन आलू नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान मंडी से संबंधित व्यापारियों एवं अन्य हितधारकों से भी वार्ता की गई। इन्होंने स्पष्ट किया कि बाजार में ऐसे किसी आलू की आवक नहीं हो रही है।