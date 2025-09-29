अलीगढ़ में कार सवार 6 बदमाशों ने दुकानदार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, बच्चे सहित तीन घायल

अलीगढ़ के नगला तिकौना में रंगबाजी और रुपयों के विवाद में कार सवारों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी जिससे एक बालक समेत तीन लोग घायल हो गए। राहगीरों ने हिम्मत दिखाते हुए दो आरोपियों को पकड़ लिया जबकि चार कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपी पनैठी के रहने वाले हैं।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । नगला तिकौना में रविवार शाम रंगबाजी और रुपयों के विवाद को लेकर कार सवारों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। युवक के अलावा बालक सहित दो राहगीरों के गोली लग गई। सरेराह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से भगदड़ मच गई। राहगीर व दुकानदारों हिम्मत दिखाते हुए दो आरोपित पकड़ । अन्य चार कार छोडक़र हथियार लहराते हुए भाग गए। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंदनिया निवासी रजत यादव की घर के बाहर दुकान है। शाम करीब सवा पांच बजे वह नगला तिकौना चौराहे पर दुकानदार से रुपये लेने गया था। रजत ब्याज का काम भी करता है। जब वह दुकानदार से रुपये ले रहा था तभी एक कार में छह युवक सवार आए। रजत से उनका किसी बात पर विवाद किया। जिसके चलते उनमें से एक युवक ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी।

6 राउंड हुई फायरिंग ताबड़तोड़ पांच-छह राउंड फायर किए। एक गोली रजत की जांघ में लगी। दूसरी गोली राहगीर मंजूरगढ़ी के मो.फेजान की टांग व मुहल्ले के ही दस वर्षीय रोहताश की जांघ में लगी। चौराहे पर भीड़ हाेने के चलते भगदड़ मच गई।