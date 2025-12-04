DJ पर नाचने से रोका तो बौखला गया युवक, तीन बुजुर्गों पर चढ़ा दी कार; सभी की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शादी में देर रात तक डीजे पर नाचते रहने से टोकना तीन बुजुर्गों की जान ले गया। गुस्साए युवक ने बुजुर्गों पर ईको कार चढ़ा दी। गंभीर घायल बुजुर्गों ने एक-एक कर दम तोड़ दिया। हैरान करने वाली ये घटना कासगंज जिले के गंजडुंडवारा के कादरी रोड स्थित जेड पैलेस में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार की रात जेड पैलेस में वहीं के मंशा नगला निवासी राम सनेही के बेटे विकास की शादी कार्यक्रम चल रहा था।

अपने चचेरे भाई की बेटे की शादी में सुरेश चंद्र, उनके छोटे भाई गिरीश और साडू ब्रजेश भी शामिल हुए थे। देर रात करीब एक बजे डीजे पर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। यह देख मौजूद बुजुर्गों ने आपत्ति जताई तो थाना द्रेगंज मलखान नगला निवासी रि्श्तेदार युवक ने गाली गलौच कर दी। ज्यादा आपत्ति जताने पर डीजे बंद कर दिया। विवाद के दौरान सुरेश, गिरीश व ब्रजेश बाहर आकर बीड़ी पीने लगे। तभी वह युवक गुस्से में आया और अपनी ईको कार बैक करते हुए तीनों पर चढ़ा दी। सुरेश के बेटे रिंकू उर्फ सुधीर ने बताया कि आरोपी ने दोबारा तीनो पर कार चढ़ाई और भाग गया।