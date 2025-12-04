Language
    DJ पर नाचने से रोका तो बौखला गया युवक, तीन बुजुर्गों पर चढ़ा दी कार; सभी की दर्दनाक मौत

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    अलीगढ़ के कासगंज में एक शादी समारोह में डीजे पर नाचने से रोकने पर एक युवक ने तीन बुजुर्गों पर कार चढ़ा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना गंजडुंडवारा के ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शादी में देर रात तक डीजे पर नाचते रहने से टोकना तीन बुजुर्गों की जान ले गया। गुस्साए युवक ने बुजुर्गों पर ईको कार चढ़ा दी। गंभीर घायल बुजुर्गों ने एक-एक कर दम तोड़ दिया।

    हैरान करने वाली ये घटना कासगंज जिले के गंजडुंडवारा के कादरी रोड स्थित जेड पैलेस में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार की रात जेड पैलेस में वहीं के मंशा नगला निवासी राम सनेही के बेटे विकास की शादी कार्यक्रम चल रहा था।

    अपने चचेरे भाई की बेटे की शादी में सुरेश चंद्र, उनके छोटे भाई गिरीश और साडू ब्रजेश भी शामिल हुए थे। देर रात करीब एक बजे डीजे पर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे।

    यह देख मौजूद बुजुर्गों ने आपत्ति जताई तो थाना द्रेगंज मलखान नगला निवासी रि्श्तेदार युवक ने गाली गलौच कर दी। ज्यादा आपत्ति जताने पर डीजे बंद कर दिया।

    विवाद के दौरान सुरेश, गिरीश व ब्रजेश बाहर आकर बीड़ी पीने लगे। तभी वह युवक गुस्से में आया और अपनी ईको कार बैक करते हुए तीनों पर चढ़ा दी। सुरेश के बेटे रिंकू उर्फ सुधीर ने बताया कि आरोपी ने दोबारा तीनो पर कार चढ़ाई और भाग गया।

    तीनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से रेफर कर दिया गया। ब्रजेश की रास्ते में मृत्यु हो गई। गिरीश ने अलीगढ़ सिविल लाइन क्षेत्र के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुरुवार सुबह करीब छह बजे सुरेश चंद्र ने जेएन मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

