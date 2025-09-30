Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आखिर कहां गायब हो गईं अखिल भारत हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडेय, अलीगढ़ पुलिस को हत्याकांड में है तलाश

    By Santosh Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:39 PM (IST)

    अलीगढ़ के खैर कस्बे में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या की साजिश में शामिल अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय को जेल भेजा गया है। पुलिस अब अशोक पांडेय की पत्नी पूजा शकुन और शूटरों की तलाश कर रही है। पुलिस की टीमें अलीगढ़ और आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही हैं। अशोक पांडेय ने खुद को निर्दोष बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए फाइल फोटो का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कस्बा खैर के बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या की साजिश में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडेय को जेल भेजने के बाद पुलिस अब उनकी पत्नी पूजा शकुन और शूटरों की तलाश में लग गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार टीम इस काम में लगी हैं। अलीगढ़ के अलावा आसपास के जिलों में भी उन्हें तलाश जा रहा है। वहीं, अशोक पांडेय ने जेल जाने से पहले अपने को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा कि अभिषेक उनके बच्चे की तरह था।

    बाइक शोरूम के मालिक की हत्या की साजिश में है तलाश

    हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी नीरज गुप्ता के पुत्र अभिषेक गुप्ता की शुक्रवार को खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना वाले दिन वह पिता नीरज गुप्ता और चचेरे भाई जीतू के साथ खैर स्थित बाइक शोरूम से टेंपो में खेरेश्वर चौराहे पहुंचे थे। यहां से सिकंदराराऊ जाने के लिए तीनों चौराहे पर बस का इंतजार कर रहे थे। बस आने पर जीतू और नीरज गुप्ता तो बस में चढ़ गए। अभिषेक बस में चढ ही रहे थे तभी एक बाइक पर आए दो हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी। इसके बाद हत्यारे फरार हो गए।

    खेरेश्वर चौराहे पर शूटरों ने कारोबारी की गोली मारकर हुई थी हत्या

    अभिषेक के छोटे भाई आशीष ने रोरावर थाने में गांधीपार्क क्षेत्र के बी-दास कंपाउंड निवासी अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय व उनके पति राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडेय व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था।

    आरोप लगाया कि यह हत्या पूजा शकुन पांडेय व उनके पति अशोक पांडेय ने साजिश रचकर शूटरों से कराई है। पुलिस अब तक जिले भर के 200 से ज्यादा सीसीटीवी देखे जा चुके हैं। एक टीम सर्विलांस व लोकेशन के अलावा कॉल डिटेल पर काम कर रही है।

    एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि शूटर और पूजन शकुन पांडेय की तलाश की जा रही है। कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं।