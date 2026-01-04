यूपी में अभी और बढ़ेगी ठंड, शीतलहर को लेकर IMD ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, अलीगढ। शहर और देहात में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। रविवार को सुबह से ही शीतलहर के कारण सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा रहा। गलन से ठिठुरन और बढ़ गई, जिससे अधिकतर लोग काम से बाहर निकलने तक सीमित रहे और शाम को जल्दी घर में आकर दुबक गए।

दोपहर में धूप निकलने के बावजूद ठंड का असर कम नहीं हो सका। शनिवार के सापेक्ष न्यूनतम तापमान में भी तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, वहीं अधिकतम तापमान भी एक डिग्री तक गिर गया। शाम को हवा में गलन और बढ़ गई।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 188 पहुंच गया है, जिसे देखते हुए विशेषज्ञों ने सांस रोगियों को घर में ही रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दो दिन भी ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। रविवार को अधिकतम तापमान 15.4 व न्यूनतम 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की ठंड बरकरार रही। छुट्टी का दिन होने के बावजूद अधिकतर लोग घर में ही रहने के लिए मजबूर रहे। तेज हवाओं और कोहरे ने सर्दी को और बढ़ा दिया। सुबह के समय हल्की धुंध के कारण दृश्यता भी प्रभावित रही। लोगों ने सुबह का समय घर से निकलते ही भारी कपड़ों और शाल में ही बिताया। ठंड के चलते बाजार देर से खुले, स्कूल जाने वाले बच्चों को शीतकालीन अवकाश के कारण राहत मिली। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। दोपहर में सूरज ने दर्शन दिए, मगर सर्द हवा व गलन से धूप बेअसर रही।

अलाव जलाकर ठंड से बचाव शहर के केलानगर चौराहा, सासनी गेट चौराहा, क्वार्सी चौराहा, आगरा रोड, सेटेलाइट बस स्टैंड, जिला अस्पताल परिसर, नौरंगीलाल राजकीय इंटर कालेज के आसपास, विकास भवन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नगर निगम व प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई।

जिससे राहगीरों, मजदूरों और जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके, मगर ठंड की तीव्रता के सामने यह व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में तमाम प्रमुख चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर स्थानीय दुकानदारों को अलाव जलाकर ठंड से बचाव किया।

वायरल, सांस व जोड़ दर्द के मरीज बढ़े ठंड का असर स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। जिला स्थरीय अस्पतालों, मेडिकल कालेज और निजी चिकित्सालयों में सर्दी-जुकाम, बुखार, सांस संबंधी दिक्कत और जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। वृंदा हास्पिटल के फिजिशियन डा. अमित वार्ष्णेय ने बताया कि शीतलहर के चलते सर्दी, खांसी और सांस के मरीज बढ़ रहे हैं। ठंड में सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।

बच्चों के साथ घर में रहे, ऑनलाइन मंगाया पिज्जा आरएएफ रोड के सुशील कुमार ने बताया कि मेरे आफिस व बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी, मगर ठंड के कारण बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। बच्चों को बाहर ले जाने की बजाय आनलाइन आर्डर कर पिज्जा व बर्गर मंगा लिए। रामबाग की सरिता सिंह के अनुसार, हल्की धूप निकली थी लेकिन ठंड में कोई राहत नहीं मिली। बच्चों और पति के साथ शापिंग करने जाना था, मगर ठंड बहुत ज्यादा थी तो प्रोग्राम कैंसल कर दिया।