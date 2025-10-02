अलीगढ़ में यातायात पुलिस का डायवर्जन प्लान, कंपनीबाग-रसलगंज और मसूदाबाद चौराहे से नुमाइश मैदान नहीं जाएंगे वाहन

अलीगढ़ में दशहरा के चलते यातायात पुलिस ने डायवर्जन किया है। रावण दहन के समय कंपनीबाग रसलगंज और मसूदाबाद चौराहा से नुमाइश मैदान की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। दोपहर एक बजे से बोनेर तिराहा और एटाचुंगी चौराहे से कंपनी बाग की तरफ आने वाले वाहन भी नहीं चलेंगे। शोभायात्रा के दौरान कई मार्गों पर डायवर्जन रहेगा और नुमाइश मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

