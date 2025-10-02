अलीगढ़ में यातायात पुलिस का डायवर्जन प्लान, कंपनीबाग-रसलगंज और मसूदाबाद चौराहे से नुमाइश मैदान नहीं जाएंगे वाहन
अलीगढ़ में दशहरा के चलते यातायात पुलिस ने डायवर्जन किया है। रावण दहन के समय कंपनीबाग रसलगंज और मसूदाबाद चौराहा से नुमाइश मैदान की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। दोपहर एक बजे से बोनेर तिराहा और एटाचुंगी चौराहे से कंपनी बाग की तरफ आने वाले वाहन भी नहीं चलेंगे। शोभायात्रा के दौरान कई मार्गों पर डायवर्जन रहेगा और नुमाइश मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रावण दहन के समय कंपनीबाग चौराहा, रसलगंज चौराहा और मसूदाबाद चौराहा से नुमाइस मैदान की ओर आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही दोपहर एक बजे से बोनेर तिराहा एटाचुंगी की तरह आने वाले और एटाचुंगी चौराहे से कंपनी बाग चौराहे की तरफ आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
दशहरा के चलते यातायात पुलिस ने किया डायवर्जन
- दशहरा के दृष्टिगत यातायात पुलिस ने गुरुवार का डायवर्जन प्लान तैयार किया है।
- शोभायात्रा व मेला आयोजन के चलते दिल्ली-बुलंदशहर की तरफ से भांकरी होकर सारसौल चौराहा, खैर टप्पल की तरफ से खेरेश्वर चौराहा होकर सारसौल चौराहा आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
- इसके अलावा अन्य मार्गें से भी सारसौल चौराहा आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
- शोभायात्रा के समय नौरंगाबाद पुल, डीएवी इंटर कॉलेज, दुबे पढ़ाव चौराहे से अचलताल की तरफ आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
- मदारगेट से आर्यसमाज रोड की तरफ, कंपनीबाग से मदारगेट की तरफ, मीरूमल से मामूभांजा की तरफ, बारहद्वारी से मीरूमल की तरफ, शहंशाह तिराहा से गूलर रोड की तरफ वाहनों का डायवर्जन रहेगा।
- वहीं दहन के दौरान शहंशाह तिराहा की तरफ, तस्वीर महल, गूलर रोड नगर निगम वर्कशाप चौराहा, आइटीआइ कालेज से नुमाइश मैदान और जेलपुल के नीचे मेहर पैलेस और नई बस्ती की ओर से नुमाईश मैदान की ओर आने वाले वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे।
यहां रहेगी पार्किंग
नुमाइश मैदान में दशहरा मेले के चलते मुजम्मिल गेट के दाहिनी ओर, काकोरी द्वार से अंदर दोनों ओर खाली स्थान में, कृष्णांजली के सामने, नुमाइश ग्राउंड गेस्ट हाउस गेट के सामने खाली मैदान में, मसूदाबाद बस अड्डा, सिंचाई विभाग ट्यूबवेल कॉलोनी में, नगर निगम वर्कशॉप के बराबर खाली मैदान में, कलेक्ट्रेट/दीवानी की तरफ सड़क के किनारे, आइटीआइ कॉलेज के मैदान में पार्किंग रहेगी।
