UP में पर्यटन बढ़ाने के लिए बनेंगे नए टूरिस्ट प्वाइंट, अलीगढ़ के लिए तैयार किया ये खास प्लान

आरटीओ ने होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग की बैठक जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को होटल धीरज पैलेस में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (आरटीओ) अनुपम श्रीवास्तव ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म प्वाइंट विकसित किए जाएंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा विकास विनाशकारी न हो।

आरटीओ ने कहा कि अचलेश्वर, खेरेश्वर व शेखाझील के अतिरिक्त भी पर्यटन के नए केंद्र विकसित किए जाएंगे। पर्यटन विभाग की हाल ही में लागू बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2022 नीति के उद्देश्य व आवश्यकता की जानकारी दी। बताया कि इससे जहां एक ओर पर्यटन को नई ऊचाइयां मिलेंगी, स्थानीय युवाओं व परिवारों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

मिलेगी अच्छी हास्पिटैलिटी दूसरी ओर पर्यटकों को शहरी क्षेत्र के साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों में भी आसानी से गुणवत्तायुक्त हास्पिटैलिटी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने भविष्य की योजनाओं जैसे अचल सरोवर में वाटर स्पोर्ट्स, लेजर फाउंटेन, शेखाझील के आस-पास काटेज एवं अलीगढ़ को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थलों की बुकलेट तैयार कराए जाने की जानकारी दी।

अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज धीरज ने कहा कि अलीगढ़ के पर्यटन पटल पर आने से अर्थव्यवस्था और सुंदरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विकास की योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न लाइसेंस और एनओसी प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाना आवश्यक है।