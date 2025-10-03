UPPCL News अलीगढ़ में बिजली विभाग बकायादारों से वसूली के लिए क्लस्टर बनाएगा। 200 करोड़ से अधिक बकाया है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। चेतावनी और एकमुश्त योजना के बावजूद वसूली नहीं हुई। अब टीम घर-घर जाकर दबाव बनाएगी कनेक्शन काटे जाएंगे। स्मार्ट मीटर से राजस्व बढ़ाने का प्रयास जारी है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बकायेदारों पर शिकंजा कसने के लिए बिजली विभाग नया प्रयोग करने जा रहा है। क्लस्टर बनाकर बकायेदारों को चिह्नित करेगा। फिर उनसे वसूली की जाएगी। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल के आदेश पर चीफ इंजीनियर ने अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। जिले में उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 200 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में है।

बिजली विभाग बकायेदारों पर दबाव बनाने के लिए अब तक उन्हें चेतावनी देकर कनेक्शन काटता रहा है। एकमुश्त योजना भी लागू की जा चुकी हैं। इसके बावजूद उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग का बकाया नहीं चुकाया है। जिले में 7.35 लाख उपभोक्ता है। इनमें से करीब दो लाख उपभोक्ताओं पर बकाया है। जिले के तीन सर्किल में 10 डिवीजन में छह डिवीजन ग्रामीण क्षेत्र में हैं। चार डिवीजन शहर में हैं।

विभाग सभी डिवीजनों में ऐसे 12-15 हजार उपभोक्ताओं का क्लस्टर बनाकर चिह्नित करेगा। इनकी सूची लेकर बिजली विभाग की टीम उपभोक्ताओं के घर जाकर दबाव बनाएगी कि वे बिल जमा करें। अन्यथा कनेक्शन काटे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के नलकूप उपभोक्ताओं की जब से बिल माफी हुई है। उससे पहले का बकाया चल रहा है।