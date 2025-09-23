Aligarh Accident: चार दोस्तों सहित 5 की जिंदा जलकर मौत, अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर कैंटर से टकराकर कार में लगी आग

Aligarh Accident अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर गोपी ओवरब्रिज के पास एक भीषण हादसे में कार और आयशर कैंटर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई जिसमें कार सवार चार लोगों और कैंटर चालक सहित कुल पांच लोग जिंदा जल गए। घटना सुबह लगभग 545 बजे हुई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर गोपी ओवरब्रिज पर मंगलवार सुबह भीषण हादसा घटित हुआ। एक कार डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे कैंटर से टकरा गई जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। कार में सवार चार लोग और कैंटर ड्राइवर की मृत्यु हो गई। कार सवार एक व्यक्ति को लोगों ने बचा लिया उसे अस्पताल भेजा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार गलत दिशा से डिवाइडर पार कर टकराई कार गलत दिशा से डिवाइडर पार करते हुए कैंटर से टकराई। अकराबाद क्षेत्र में यह हादसा सुबह लगभग 5:45 बजे हुआ। कार अलीगढ़ से कानपुर की ऒर जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर एसपी देहात अमृत जैन समेत आसपास के थानों का फोर्स पहुंचा।

चार दोस्तों की मृत्यु, एक जिंदगी मौत से जूझ रहा, कोहराम अलीगढ़ में गोपी के पास कार और कैंटर की भिड़त में पांच लोग जिंदा जल गए। इनमें से चार सिकंदराराऊ के रहने वाले हैं। जबकि एक कैंटर का चालक है। एक दोस्त जिंदगी मौत से जूझ रहा है। चार युवकों की मौत से सिकंदराराऊ में मातम छा गया है। इनमें देव शर्मा निवासी मोहल्ला मटकोटा, मयंक ठाकुर निवासी पुरानी तहसील, हर्षित माहेश्वरी, अतुल यादव निवासी पंत चौराहा कासगंज रोड जिंदा जले हैं।

सुमित कुमार निवासी सिकंदरपुर माचरा का मूल निवासी है। सिकंदराराऊ में कासगंज रोड पर रहकर होटल पर नौकरी करता है। वह गंभीर रूप से घायल है। कैंटर चालक राजेश पुत्र सुनहरी निवासी कुबेरपुर निधौलीकलां एटा का रहने वाला है। वह भी हादसे में जिंदा जल गया।

जिस दाेस्त का बर्थडे था उसे मिला जीवनदान सिकंदराराऊ के चार युवकों की हादसे में मौत से हर कोई दुखी है। उनके एक दोस्त फैज निवासी मटकोटा का जन्मदिन 22 सितंबर को जन्मदिन था। रात्रि में पंत चौराहे पर सभी ने केक काटा। रात करीब एक बजे फैज अपने घर चला गया। बाकी पांचाें दोस्त देव शर्मा, मयंक ठाकुर, हर्षित माहेश्वरी, अतुल यादव और सुमित वहीं रुककर पार्टी करते रहे। सुबह के समय सभी लोग ड्राइव करने अलीगढ़ की ओर निकले।

चार दोस्त और एक कैंटर चालक जिंदा जले रास्ते में गोपी के पास उनकी कार डिवाइडर से टकराई। कार उछलकर दूसरी तरफ पहुंच गई। सामने से आ रही कैंटर ने कार को रौंद दिया। इससे दोनों वाहनों में आग लग गई। चार दाेस्त और एक कैंटर चालक जिंदा जल गए। एक युवक सुमित की हालत गंभीर है।