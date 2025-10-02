तीन लाख की सुपारी देकर शोरूम मालिक की हत्या, अखिल भारत हिंदू महासभा नेता पर सुपारी का आरोप

अलीगढ़ में बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। पुलिस ने एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडेय और उनके पति अशोक पांडेय पर सुपारी देने का आरोप है। पुलिस पूजा की तलाश कर रही है। मृतक और पूजा के बीच संबंध थे जिसके चलते हत्या की गई।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बाइक शो रूम संचालक अभिषेक गुप्ता की तीन लाख रुपये की सुपारी देकर शूटरों से हत्या कराई थी। दो सुपारी किलर में से एक को पुलिस ने दबोच लिया है। पूछताछ में पर्दाफाश हुआ कि अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय व उनके पति अशोक पांडेय ने उन्हें तीन लाख रुपये की सुपारी दी थी।

पुलिस एक अन्य शूटर और पूजा शकुन पांडेय की तलाश में लगी हुई है। पूजा की लोकेशन राजस्थान के एक मठ में मिली है। अशोक पांडेय को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। पुलिस ने महिला और मृतक के बीच संबंध होने की बात भी कही है।

यह है पूरा मामला हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी गल्ला आढ़ती नीरज गुप्ता का खैर में टीवीएस रेडियन बाइक का शोरूम है। इसका संचालन उनका बड़ा बेटा अभिषेक गुप्ता करता था। 26 सितंबर को वह शोरूम से अपने पिता व चचेरे भाई जीतू के साथ लौट रहे थे।

खेरेश्वर चौराहे पर किसी वाहन से उतरने के बाद सिकंदराराऊ के लिए रोडवेज में चढ़ने जा रहे थे, तभी दो बाइक सवारों ने गोली मारकर अभिषेक की हत्या कर दी। अभिषेक के भाई आशीष की तहरीर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडेय, उनकी पत्नी पूजा शकुन व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

अगले ही दिन अशोक को जेल भेजने के बाद पुलिस शूटरों की तलाश में लगी थी। बुधवार को एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि शूटरों व पूजा शकुन की तलाश में थाना रोरावर पुलिस, स्वाट, सर्विलांस व एसओजी की टीम जुटी हुई थीं।

पुलिस टीम ने घटनास्थल से लेकर कस्बा खैर व शहर में कई स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि घटना के वक्त दोनों शूटरों में से गौंडा रेड नीबरी निवासी फजल बाइक चला रहा था। उसने हेलमेट लगा रखा था। उसका साथी नींवरी रोड सोसायटी निवासी आसिफ का चेहरा खुला हुआ था।

दोनों की तलाश शुरू कर दी गई। शूटर फजल को पुराने मथुरा बाइपास पुल के नीचे से पकड़ लिया। वह बाइक से कहीं जाने की फिराक में था। इससे घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस और सुपारी की रकम की 7200 रुपये मिले हैं।

फजल ने पूछताछ में स्वीकारा कि वारदात से कुछ दिन पूर्व अशोक पांडेय और पूजा शकुन पांडेय ने उसके व उसके साथी आसिफ के साथ मीटिंग की थी। अभिषेक की फोटो दिखाई और मारने के लिए तीन लाख रुपये की सुपारी दी।

एक लाख रुपये एडवांस दे दिए गए थे। इसमें 80 हजार रुपये आसिफ ने रखे। 20 हजार रुपये फजल को दिए। दोनों बाइक पर थे। फजल बाइक चला रहा था। खेरेश्वर चौराहे के पास सनसाइन स्कूल के पीछे एटा रोड पर बाइक खड़ी करने के बाद आसिफ ने बस में चढ़ते वक्त अभिषेक पर गोली चलाई। पत्रकार वर्ता के दौरान एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, एएसपी मयंक पाठक भी मौजूद रहे।

अभिषेक व पूजा के थे संबंध पिछले वर्ष दिसंबर में अभिषेक के छोटे भाई की शादी हुई थी। चचेरे भाई सोनू ने बताया कि पूजा शकुन गुप्ता ने इस शादी कार्यक्रम के लिए अभिषेक और अपने लिए पिंक कलर की एक जैसी ड्रेस भी खरीदी थी। दोनों ने वही ड्रेस पहन कर शादी कार्यक्रम को अटेंड किया था।