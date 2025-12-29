अलीगढ़ में कोहरे का कहर: पेट्रोल पंप कर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत, कार ने मारी बाइक में टक्कर
अलीगढ़ में कोहरे के कारण हुई सड़क दुर्घटना में एक पेट्रोल पंप कर्मी रोहित पनेठी की मौत हो गई। अपनी गर्भवती पत्नी की प्रसव पीड़ा के कारण घर लौटते समय उ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कोहरे में सड़क दुर्घटना ने एक युवक की जान ले ली। बाइक से घर जा रहे पेट्रोल पम्प कर्मी को पीछे से कार ने टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कोहरे के कारण उनका शव कोई देख नहीं सका, सुबह जब राहगीरों ने देखा तो पुलिस को सूचित किया।
कोहरे में वाहन की टक्कर से बाइक सवार पेट्रोलपंप कर्मी की मृत्यु
गंगीरी के हिदरामई निवासी रोहित पनेठी सिंहपुर गांव के पास पेट्रोल पंप पर काम करते थे। रविवार की शाम सात बजे ड्यूटी पर पहुंच गए। रात उनकी गर्भवती पत्नी कल्पना को प्रसव पीड़ा हुई तो वह रात करीब 11 बजे घर को निकल गए। उस वक्त काफी कोहरा था। जल्दबाजी में हेलमेट लेना भूल गए। कासगंज अलीगढ़ रोड पर तेहरा मोड़ पर पीछे से किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
सिर में लगी गहरी चोट
उनके सिर पर गहरी चोट आई, उनका मोबाइल भी टूट गया, जिससे घर वालों का संपर्क भी कट गया। कोहरे के चलते रोड किनारे पड़े शव को कोई देख नहीं सका। सुबह जब लोगों की नजर पड़ी, तब पुलिस व स्वजन को जानकारी हो सकी। शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है।
