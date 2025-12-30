Language
    अलीगढ़: हिस्ट्रीशीटर की गिरफ्तारी पर थाने में परिजनों का हंगामा, सीओ ने संभाली स्थिति

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:43 AM (IST)

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मारपीट के आरोप में हिस्ट्रीशीटर को सिविल लाइन पुलिस ले आयी तो स्वजन ने थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया। पुलिस पर सही जांच न करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। हंगामे पर क्वार्सी पुलिस भी पहुंच गई। समझकर शांत कराया गया।

    आरोपित हिस्ट्रीशीटर को थाने लाने पर हंगामा


    रविवार देर रात एक होटल में मारपीट का मामला सामने आया था । इसमें क्षेत्र के ही हिस्ट्रीशीटर शेखर भारद्वाज पर आरोप था। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था। सोमवार की देर रात सिविल लाइन पुलिस पूछताछ के लिए आरोपित को थाने ले आयी थी। इसके बाद उसके स्वजन व करीबी भी थाने पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। आरोप था कि झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है।

    आरोप लगाया कि पुलिस होटल का कैमरा चेक नहीं कर रही, जिससे सच्चाई सामने आ जायेगी। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि समझाकर शांत करा दिया गया था। जांच तथ्यों के आधार पर ही होगी।